Filme moçambicano “Avó Dezanove e o Segredo do Soviético” ganha prémios no Quénia

O filme moçambicano “Avó Dezanove e o Segredo do Soviético” teve duas distinções nos prémios Kisima de Música e Cinema, no passado fim-de-semana, no Quénia: Melhor realização, João Ribeiro; e Melhor actriz secundária, Ana Magaia.

“É com imenso orgulho que tenho a honra de receber esta premiação”, escreceu Ribeiro no seu Facebook.

Na mensagem, Ribeiro agradece aos elementos da sua equipa “que tudo de sí deram”, e à família “que sempre me acompanha nesta aventura e suporta as minhas viagens no impossível, aos meus amigos de sempre, um muito, muito obrigado”.

O filme “Avó Dezanove e o Segredo do Soviético” é baseado num livro homónimo do angolano Onjaki, a quem Ribeiro agradece “a confiança e as liberdades permitidas”.

Em relação ao prémio atribuído a Ana Magaia, veterana do teatro e cinema moçambicano, Ribeiro disse à imprensa que ela desempenhou um papel difícil e ter alcançado esta visibilidade é importante. “É uma actriz de reconhecido valor e com muita experiência”, disse.

Ana Magaia faz o papel de avó (Catarina) de um dos personagens do filme, que é sobre uma pequena vila Africana à beira-mar, onde a construção de um Mausoléu Presidencial ameaça a destruição as casas dos habitantes.

As notas do filme detalham que os personagens “Jaki e o seu melhor amigo Pi engendram um plano mirabolante para “desplodir” o monumento e salvar o bairro. Um plano condenado ao fracasso, não fosse a inesperada intervenção de um soviético cheio de segredos”.

O filme de Ribeiro, que foi visto pela primeira vez no Festival Pan Africano de Los Angeles, ganhou também o prémio de Melhor Longa-Metragem de Ficção na 7ª Edição do Plateau - Festival Internacional de Cinema da Cidade da Praia, Cabo Verde.

No próximo ano, “Avó Dezanove e o Segredo do Soviético” será exibido no Festival de Filmes Africanos de Nova Iorque.