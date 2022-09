Filipe Nyusi realça "lealdade e sentido de missão" de Isabel II

O Presidente de Moçambique, país que pertence à Commonwealth, considerou que a rainha Isabel II “personificava o vigor discreto que o mundo teve a felicidade de testemunhar ao longo de décadas”.

Num mensagem divulgada nesta sexta-feira, 9, Filipe Nyusi disse que foi com profundo pesar que tomou conhecimento do desaparecimento físico da monarca, destacando que “a sua lealdade e sentido de missão pelo seu país e pelo mundo é admirável”.



“Em nome do povo moçambicano, do Governo e no meu próprio, transmito as nossas sentidas condolências a sua Majestade Rei Carlos III, família, povo e Governo do Reino Unido”, concluiu o Presidente moçambicano.

Isabel II morreu na quinta-feira, 8, aos 96 anos de idade, em Balmoral.

A imprensa britânica diz que o enterro deve acontecer no dia 18 , na Abadia de Westminster, em Londres.