Rainha Isabel II "definiu uma era", Joe Biden

O Presidente dos Estados Unidos considerou que rainha Isabel II definiu uma era, destacou a sua postura nos momentos difíceis e lembrou o seu humor, após a morte da monarca britânica nesta quinta-feira, 8.



"Ela definiu uma era", escreveu Joe Biden, que, numa nota em conjunto com a primeira-dama Jill Biden, acrescentou que "a rainha Isabel II foi uma estadista de dignidade e constância incomparáveis que aprofundou a aliança fundamental entre o Reino Unido e os Estados Unidos, ela ajudou a tornar nosso relacionamento especial".



"Ela nos encantou com sua inteligência, nos comoveu com sua gentileza e generosamente compartilhou connosco a sua sabedoria", escreveu o Presidente ao recordar a sua mais recente visita ao Reino Unido, e lembrou que ele a primeira-dama conheceram a raínha Isabel II em 1982, quando ainda era senador .



Joe Biden destacou a solidariedade da monarca britânica aquando dos ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, quando ela escreve que

"o luto é o preço que pagamos pelo amor".

Quanto à sua figura de estadista, Joe Biden considerou que “num mundo em constante mudanças, ela era uma presença constante e uma fonte de conforto e orgulho para gerações de britânicos, incluindo muitos que nunca conheceram seu país sem ela".

Ainda de acordo com o Presidente americano, ela “suportou os perigos e privações de uma guerra mundial ao lado do povo britânico e o reuniu durante a devastação de uma de uma pandemia global para olhar para dias melhores à frente".



“As sete décadas de seu reinado histórico testemunharam uma era de avanço humano sem precedentes e o avanço da dignidade humana”, continuou Biden, lembrando que Isabel II foi a primeira monarca britânica com que pessoas de todo o mundo puderam sentir uma conexão pessoal.



Numa referência pessoal, Biden sublinhou que “apoiada por seu amado príncipe Philip por 73 anos, a rainha Isabel II liderou sempre com graça, um compromisso inabalável com o dever e o poder incomparável de seu exemplo".



Quanto ao futuro, o Presidente americano disse que "nos próximos anos, esperamos continuar uma estreita amizade com o Rei e a Rainha Consorte” e concluiu que “os pensamentos e orações das pessoas em todos os Estados Unidos estão com o povo do Reino Unido e da Commonwealth em sua dor".



O Presidente e a primeira-dama deslocaram-se ao fim da tarde à Embaixada do Reino Unido em Washington, onde ambos assinaram o livro de condolências.



"Lamentamos por todos vocês, ela era uma grande dama, estou tão feliz por conhecê-la”, afir ou Joe Biden aos funcionários da Embaixada.

A bandeira está a meia haste na Casa Branca.