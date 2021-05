Patriots do Ruanda vencem Rivers Hoopers no jogo inaugural da BAL

O primeiro ponto desta competição foi marcado pelo ex-jogador da NBA,Ben Uzoh, que conduziu a turma nigeriana para uma vantagem mínima no final do primeiro quarto de jogo, com o marcador a assinalar 17-18 a favor do Rivers Hoopers.

Mas a equipa da casa reagiu da melhor forma no segundo quarto fazendo uma óptima exibição que lhe deu uma vantagem de 30 a 18 pontos.

Com uma boa prestação das recentes contratações, Prince Ibeh e Brandon Constner, o Patriots continuou a sua boa prestação e conseguiu terminar o terceiro período novamente em vantagem, 50-36 era o resultado.

No quarto e último período a vitória não fugiu à turma da casa que acabou triunfando tranquilamente por 83-60, 23 pontos de separação que espelham as diferenças entre as duas equipas.

Ao nível individual há a destacar as prestações de Bandon Costner queanotou 20 pontos, Dieudonne Nzizeye fez 13 e Prince Ibeh fez 11 pontos.

Esta segunda-feira cabe a vez de o representante moçambicano, o Ferroviário de Maputo entrar em cena defrontando ao Zamalek do Egipto, jogo que terá lugar pelas 17:30 Horas.