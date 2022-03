Ferroviário da Beira perde na estreia diante do favorito US Monastir

O Ferroviário da Beira, representante moçambicano na segunda edição da Liga Africana de Basquetebol (Basketball Africa League) estreou-se com derrota diante do Union Sportiv Monastir da Tunísia que venceu por 77-71, em jogo da primeira jornada da Conferência Sahara, que decorre no Arena Dakar, no Senegal.



A turma tunisina que chegou a esta competição como vice-campeã da primeira edição da liga profissional africana, organizada pela NBA e pela FIBA, fez valer o seu favoritismo na partida, mas encontrou uma pronta resposta dos “locomotivas”do Chiveve que venderam, cara a derrota, chegando mesmo a ameaçar o poderio da turma adversária.

Depois de terminar o primeiro quarto por 19-17, a equipa moçambicana deu a volta ao texto ao fazer um parcial de 16-23 no segundo quarto, fazendo com que terminasse a primeira parte com cinco pontos de vantagem, ou seja 35-40.



Porém, após o descanso o US Monastir puxou dos seus galões e acelerou no seu jogo, perante a apatia ofensiva e defensiva da equipa de Luiz Lopez Hernandez que permitiu 19 pontos na sua tabela contra 13 marcados, fazendo com que os tunisinos passassem para a liderança com o placard a assinalar 54-53.

Com um ponto a separar as duas equipas na entrada dos últimos dez minutos, a equipa moçambicana continuou a acreditar que poderia vencer o jogo, mas encontrou uma melhor organização do jogo dos tunisinos que puxaram a sua experiência para decidir o jogo, sobretudo debaixo da tabela aonde Major Ater James se impôs ao, em todo jogo, marcar 19 pontos e capturar 12 ressaltos, contribuindo em grande medida para a vitória do US Monastir por 77-61.



Apesar da derrota, o Ferroviário da Beira deixou ficar boas indicações, sobretudo as atuações de William Perry (17 pontos, 5 ressaltos e 3 assistências) e Jermel Kennedy (17 pontos, 3 ressaltos e 4 assistências), dois jogadores norte-americanos que justificaram a sua contratação para esta competição.



O representante moçambicano volta a entrar em cena na próxima terça-feira, 8 de Março, devendo defrontar o DUC do Senegal, equipa anfitriã que saiu derrotada por 70-85 no confronto inaugural da competição com o SLAC da Guiné Conacri.

Na outra partida disputada neste domingo, o Ruanda Energy Group derrotou o AS Salé do Marrocos por 91-87. SLAC da Guiné – US Monastir da Tunísia é o outro jogo agendado para esta terça-feira.