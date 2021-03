Ferrari, armas e centenas de milhares de dólares apreendidos a rede de drogas em Madrid

A polícia espanhola confiscou um Ferrari avaliado em quase 299.000 dólares e um arsenal de diversas armas quando prendeu 12 membros do maior grupo de contrabandistas de drogas em Madrid, disse a polícia..

Na operação de rusgas em diversas partes da capital espanhola foram encontradas diversas armas automáticas, 600 Kilos de cocaína, 836.000 dólares em cash e 20 automóveis de grande valor incluindo o Ferrari, disse a polícia.

Um “advogado da droga” tinha como missão levar a cabo tarefas como estabelecer métodos para branqueamento de capitais para os membros da organizacão que viviam em várias propriedades de luxo

“De acordo com os investigadores era a maior organização de distribuição de drogas na capital espanhola”, disse a polícia que mostrou um video com agentes a removerem uma mala com dólares do tecto de um dos apartamentos.

O líder do grupo é um cidadão de Marrocos que tinha ligações com fabricantes e vendedores de drogas na Colombia,Marrocos, Espanha e norte da Europa.

A operação foi levada a cabo com a colaboração da polícia colombiana.