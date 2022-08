Federalismo, Educação para Todos e Seguro de Saúde Público Obrigatório, defende Benedito Daniel

No media source currently available

A menos de 10 dias do pleito eleitoral os partidos afiam as pontas e as mensagens para ganharem o voto do eleitorado a 24 de Agosto. Falámos com o líder do Partido da Renovação Social, Benedito Daniel, que defende o federalismo, educação para todos e saúde universal mas a um preço.