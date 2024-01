Favorito Marrocos empata com RDC no CAN

Na Taça das Nações africanas de futebol Marrocos empatou hoje com a República Democratica do Congo a um golo num jogo do grupo F.

Achraf Hakimi marcou aos seis minutos de jogo por Marrocos que é tido como o favorito do torneio após ter alcançado as meias finais do campeoanto do mundo em Qatar há 14 meses atrás.

O Congo Demcrático desperdiçou um penalty mas aos 76 minutos o suplente Silas Katompa marcou o golo do merecido empate.

Marrocos comanda com quatro pontos, Congo tem dois pontos, Zambia com um jogo em atraso tem um ponto e Tanzânia também com menos um jogo tem zero