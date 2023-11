Fala África: "Sem protestos, nenhuma sociedade se desenvolve, nenhuma sociedade cresce", Jaime MC

A conferência sobre Saúde Ambiental e Desenvolvimento Sustentável realizada em outubro na Mediateca de Luanda 28 de Agosto, em Angola, serviu para apresentar oficialmente a Minuto Verde – Quercus Angola, uma organização não governamental sem fins lucrativos e económicos, com sede em Luanda.



Em entrevista ao Fala África VOA, Rafael Lucas, presidente da associação ambiental explicou que o evento teve resultados notáveis, incluindo uma mudança significativa no pensamento das pessoas que participaram. “A conferência despertou uma mudança de pensamento nas pessoas que lá marcaram presença. Saíram com mais sentido de responsabilidade quanto às questões ambientais visto que a resolução dos problemas ambientais carece de envolvimento de todos nós”.

Há vários aspetos do ambiente em Angola que preocupam a Minuto Verde – Quercus Angola. Segundo o presidente da associação, o desmatamento, a má gestão residual, a falta de saneamento básico, as queimadas excessivas e o excesso de plástico nas vias públicas, assim como as questões ligadas às alterações climáticas, são as preocupações predominantes.



Lucas explicou que a associação tem a intenção de implementar um programa que aborde as questões ligadas à sensibilização e conscientização, além de capacitar, informar e sensibilizar a população angolana sobre as medidas a serem adotadas para as boas práticas ambientais.

Até o momento, a associação já conta com mais de 50 membros distribuídos pelas províncias de Benguela, Huíla, Huambo, Bié e Cuando Cubango. Esses membros incluem os fundadores da organização e pessoas interessadas em apoiar causas ambientais nobres, preocupadas com questões relacionadas ao meio ambiente. A organização planeja concentrar seus esforços nas províncias onde possui representações.



A organização estabeleceu parcerias com a Quercus Portugal e Cabo Verde, com o objetivo de expandir sua atuação para outros países de língua portuguesa, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC). Devido a questões burocráticas, o presidente afirmou que não foi possível criar a Quercus Angola, motivo pelo qual a organização não governamental criada foi a Minuto Verde - Quercus Angola.



Quem quiser colaborar ou se envolver com a Minuto Verde – Quercus Angola, existem oportunidades de voluntariado e parcerias disponíveis. Os interessados podem entrar em contato através da página do Facebook ou enviar um e-mail para minutoverdeango@gmail.com.



Rafael Lucas também explicou que a organização está aberta a parcerias, especialmente com o órgão ministerial do ambiente e empresas públicas e privadas comprometidas com a responsabilidade socioambiental.



Conforme Lucas destacou, os objetivos principais da associação são a promoção e ampliação da rede de reflexão e ação na área de educação ambiental, bem como a dinamização do voluntariado ambiental e do associativismo juvenil. A organização também planeja descentralizar suas áreas de intervenção através da criação de delegações provinciais.



A visão de longo prazo envolve a construção de um país menos contaminado pela degradação da natureza. A organização almeja contribuir para o desenvolvimento económico de Angola por meio da implementação de estratégias de marketing ambiental, tudo isso em consonância com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU.



Os recursos financeiros da associação provêm das quotas dos membros da organização, destacando seu compromisso com a causa ambiental.“Por uma questão simples, a luta contra as alterações climáticas é global e não individual”, concluiu o presidente Rafael Lucas.