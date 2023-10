Fala África: Contagem regressiva para 'Ego' - o novo EP de Luzingo a lançar a 13 de outubro"

O artista luso-angolano Luzingo vem ganhando destaque no cenário musical contemporâneo com a sua fusão inovadora de hip-hop e música eletrónica.

Seu mais recente single, a faixa dupla "Glória/Só(u)", antecipa o que esperar do EP "Ego", uma incursão profunda na sua jornada artística.

Para Luzingo, esta música emergiu durante a construção de "Ego". O seu desejo era de evidenciar as suas forças sem transparecer arrogante, um equilíbrio delicado que ele conseguiu ao dividir a faixa em duas partes: aquilo que ele mostra e aquilo que esconde do mundo.



Ao confrontar essa dualidade, é fascinante entender como Luzingo equilibra esses dois aspetos de sua personalidade na vida cotidiana.

Segundo ele, o segredo está em dar voz a ambos os lados, permitindo que eles encontrem uma harmonia interna. E assim, esse equilíbrio é vital, não só para ele, mas para qualquer um de nós, para sermos aceitáveis tanto para nós mesmos quanto para os outros.



Mas, toda obra tem seus desafios. No processo de produção dessa faixa dupla, Luzingo enfrentou adversidades. Ele relembra ter criado o instrumental de "Glória" em 2021, mas nesse mesmo ano, sofreu um assalto que resultou na perda de anos de trabalho. A resiliência veio no ano seguinte, com a criação da segunda parte, "Só".



Refletindo sobre as duas partes da faixa, Luzingo disse: “Quando fiz “Glória” estava mesmo em altas, não sei porquê o meu ego estava mesmo em altas. Quando fiz o Só(u) eu passei por um por um período de reinvenção, foi um período baixo e eu saí mais sábio”.



Com uma mescla de rock, música eletrónica e alternativa, o som de Luzingo é distinto. Ele atribui a sua evolução musical às variadas influências da sua infância, desde Tupac até Tracy Chapman, uma educação musical diversificada proporcionada pelo seu pai.



EP “Ego”

Sobre o lançamento do EP "Ego” o artista revelou que o trabalho é uma profunda introspeção, um reflexo da experiência humana. No entanto, ele também destaca a importância de conectar-se com o ouvinte, focando nas experiências que todos compartilhamos.



E para os fãs ansiosos, o lançamento de “Ego” é no dia 13 de outubro. No dia anterior, ele se apresentará no Musicbox de Lisboa. “Espero ver todos vocês lá!"