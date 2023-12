Fala África: "Nós usamos a poesia para combater todos os males que enfermam a sociedade", Assane Ramadane

"A transparência e a prestação de contas são fatores principais para uma liderança confiável e eficaz".



Em entrevista ao Fala África, Mityano de Brito Pinto Francisco, um líder inspirador e em ascensão, reconhecido por seu papel como embaixador da juventude africana, compartilhou as suas experiências e visões acerca do futuro da África. Ele revelou como as suas competências em liderança e gestão de recursos humanos estão a ajudar a impulsionar o desenvolvimento em Angola.

Francisco também comentou as valiosas lições que absorveu no programa da Rede de Jovens Líderes Africanos (YALI) em Liderança, em Gestão Pública e Governança, e explicou o impacto significativo da cooperação internacional no fomento ao empreendedorismo jovem no continente africano.

Mityano Francisco enfatizou a importância das pessoas no desenvolvimento institucional. "Minha liderança é sempre baseada nas pessoas porque o homem é quem faz o crescimento da Terra, é quem vai lavrar, e quem vai fazer as grandes invenções que o mundo testemunha.” Ele aplica estratégias e metodologias centradas no desenvolvimento humano, adaptadas às realidades de Angola e do continente africano, promovendo a construção de pessoas melhores e líderes mais eficazes.

“Eu costumo definir liderança como um privilégio que o indivíduo tem de conduzir pessoas a se desenvolverem e consequentemente gerar um desenvolvimento no meio onde eles estão envolvidos”.



Lições de liderança do YALI: transparência e prestação de contas

Como membro da Rede de Jovens Líderes Africanos (YALI), Francisco destacou a importância de transparência e prestação de contas aprendidas no programa. Ele identificou esses elementos como fundamentais para combater desafios como a corrupção em África.



"A transparência e a prestação de contas são fatores principais para uma liderança confiável e eficaz", observou ele, ressaltando a necessidade de líderes africanos adotarem esses valores para o desenvolvimento futuro do continente.



A importância da cooperação internacional para o desenvolvimento de Angola

Mityano Francisco salientou a cooperação internacional como um fator-chave no impulsionamento do empreendedorismo jovem e no desenvolvimento de Angola.



Ele ressaltou a importância de compartilhar experiências e recursos entre países africanos e com o mundo. "Temos muitos talentos e ideias desenvolvidos por jovens, e a cooperação internacional é essencial para superar barreiras financeiras, de infraestrutura e de know-how", disse.



Projetos juvenis para o progresso de Angola

Francisco compartilhou exemplos de projetos nos quais esteve envolvido, visando a integração dos jovens no desenvolvimento de Angola. Desde participações em eventos como o “Diálogo Intergeracional para a Cultura de Paz” até iniciativas próprias, como a “Cimeira de Liderança da Juventude”, os seus esforços visam inserir a juventude nas mesas de tomada de decisão e nos processos de paz. "Discutimos problemas reais e propomos soluções tangíveis, buscando formas de fazer Angola avançar", explicou.



Um chamado aos jovens africanos

Mityano Francisco concluiu a sua participação ressaltando a riqueza inerente do continente africano e a importância vital da contribuição de cada indivíduo para fazer a diferença. Em um apelo inspirador dirigido aos jovens, ele ecoou as palavras do renomado diplomata ganês Kofi Annan, sétimo secretário-geral da Organização das Nações Unidas e laureado com o Nobel da Paz em 2001.



Citando Annan, Francisco afirmou: “A paz é o garante do progresso, e o progresso, o garante da paz.” Com isso, ele sublinhou a crucial importância da paz para o desenvolvimento e convocou a juventude a desempenhar um papel ativo na construção de um futuro promissor para a África.