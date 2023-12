Fala África: Academia de Liderança Comunitária quer formar jovens “de quem se espera, não de quem espera”

No mundo dinâmico e em constante evolução da liderança comunitária, destacar-se como um agente de mudança é um desafio. Hoje, vamos mergulhar na história inspiradora de Filipe Ndofula, um jovem líder africano que tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento comunitário e na formação de futuros líderes em Angola.



Embora estivesse envolvido no associativismo desde 2007, foi apenas em 2015 que ficou claro para Filipe Ndofula o que deveria fazer para ajudar sua comunidade, quando criou a iniciativa 'Associação Mulher e Criança' em apoio às mulheres e em defesa das crianças.

A sua jornada de empoderamento de jovens teve um impulso significativo após participar no programa YALI (Iniciativa para Jovens Líderes Africanos) na Universidade da África do Sul (UNISA). O programa YALI é conhecido por moldar futuros líderes e empreendedores em todo o continente africano, e Filipe não foi exceção a esse processo transformador.



Após regressar da África do Sul, Filipe, juntamente com Isildo Tito Marques e Jorge Figueiredo, sentiu a necessidade de compartilhar o conhecimento adquirido com os jovens angolanos.

A Academia de Liderança Comunitária surgiu como uma visão coletiva desses três jovens líderes, destinada a capacitar a juventude local para se tornar uma força motriz para o desenvolvimento de Angola.



O impacto da Academia de Liderança Comunitária



Desde sua fundação em 2020, a Academia de Liderança Comunitária tem se dedicado incansavelmente ao empoderamento dos jovens em Angola: “O empoderamento de jovens em matéria de liderança comunitária, género e empreendedorismo em todo território nacional, foi o nosso grande desafio porque nós somos jovens e os jovens precisam ser parte de soluções dos nossos próprios problemas e não apenas o próprio problema.”



A Academia de Liderança Comunitária já capacitou mais de 500 jovens em quatro províncias: Luanda, Benguela, Huíla e Cunene. Além disso, sua influência se estende a outras regiões do país, à medida que jovens líderes formados pela academia continuam a impactar positivamente suas comunidades.



Casos inspiradores de jovens líderes



A Academia de Liderança Comunitária é a incubadora de muitos jovens talentosos que agora estão fazendo a diferença em Angola e além. Um desses talentos é Moisés Manuel Ferro, fundador da Academia Amigo da Comunidade, que está expandindo seu alcance e impacto em várias regiões do país.



Outro destaque é Clinton Matias, distinguido como o jovem africano com maior influência política pela União Europeia, graças ao seu trabalho notável com o Fórum Internacional de Jovens para as Embaixadas.



“Este jovem criou o Fórum Internacional de Jovens para as Embaixadas. Este fórum é um espaço de participação muito forte que na verdade realiza eventos que impactam a vida dos jovens no âmbito cultural, académico e empresarial, além da questão cultural que são as principais premissas deste fórum", conta Filipe Ndofula.



Graça Bunga Lourenço, uma das primeiras alunas da academia, é agora uma empreendedora de sucesso na província de Luanda, estendendo as suas atividades com fins lucrativos a outras partes do país.



O futuro da academia de liderança comunitária



A visão de longo prazo da Academia de Liderança Comunitária é ambiciosa e inspiradora. Eles desejam criar uma geração jovem resiliente e consciente de seu papel na construção de uma Angola melhor, uma África mais forte e um mundo mais justo.

"Nossa visão é ter uma camada juvenil resiliente, uma camada juvenil consciente do seu papel da sua importância para construirmos a Angola que nós queremos, a África que nós queremos. Se os jovens não tomam consciência da sua responsabilidade e assumirem o seu papel, eles vão continuar a pensar que tudo alguém tem de fazer por eles. Portanto precisamos ser jovens aqueles de quem se espera e não aqueles que esperam."



No entanto, a academia enfrenta desafios financeiros significativos devido à falta de financiamento externo. Os fundadores, incluindo Filipe Ndofula, têm sido a força motriz por trás das atividades da academia. Portanto, um apelo é feito para mobilizar parceiros e apoiadores que possam contribuir para a realização contínua das atividades em todo o país.