Fala África: “Foi muito bom poder colaborar” com diversos artistas, IMBLGK

Em entrevista ao Fala África, o rapper e produtor musical IMBLGK, comentou o lançamento do álbum “Perytagem,” que contou com a participação de 21 artistas locais, incluindo um humorista, uma poetisa e um artista plástico. O produtor musical explicou que o artista plástico Cristóvão Jr., mais conhecido como Mucai, foi o responsável pela capa do álbum. “Fui buscar um artista plástico que tem uma visão afro-centrista”.

IMBLGK contou que o resgate de ritmos africanos, músicas africanas, tradicionais, populares e mais ligeiras lhe proporcionaram inspiração para “Perytagem.” “Isto especificamente com relação à produção dos instrumentais e da capa”. Agora, quanto a escrita das músicas, isso ficou a critério dos artistas. Eu dei liberdade para eles se expressarem,” explicou o produtor musical.

IMBLGK é responsável pela concepção e produção de quase todos os beats com exceção da música número cinco, “Let Em Know,” que foi coproduzida por Mbudzi Chi Moio.

O produtor musical revelou que a escolha do nome do álbum foi uma decisão do grupo. “Durante aquela fase que estávamos fechados no estúdio a gravar as vozes sempre tínhamos aquela sensação de que estávamos a fazer as coisas com maestria, com perícia. Ao longo desse período, a gente ia gozando uns aos outros: “Tu és um perito nisso”. Essas brincadeiras que a gente ia tendo com essa expressão perito, perícia, acabou nos levando a decidir usar o nome “Perytagem” para ser o nome que iria identificar o álbum”.

O grupo tomou a liberdade de fazer uma modificação na escrita da palavra. Ao invés de usar a vogal “i” escolheram a letra “y.” Peri é um nome que já representou a cidade do Chimoio. Antes da independência de Moçambique, a cidade chamava-se Vila Peri.

“Nos meandros do movimento hip-hop, aqui em Chimoio, apelidamos a cidade de “Vila Perygosa.” Nessa brincadeira toda de brincar com a palavra e tentar associar a mesma palavra com a origem dos artistas nós também achamos que seria uma ideia engraçada usar o “Perytagem” com “y” no meio, já que de alguma forma identifica a nossa origem. O “Perytagem” de uma forma geral indica que um grupo de peritos esteve na concepção desta obra”.

Quem ouvir Perytagem vai ver uma predominância do hip-hop, mas com uma perspetiva diferente já que há a participação de cantores de outros estilos musicais.

“Foi um processo de criação e aprendizagem ter de trabalhar com essa diversidade de artistas. Foi muito bom poder colaborar!”

O produtor musical revelou que já estava trabalhando nesse projeto desde 2018. No hip-hop, IMBGLK atua principalmente como “beatmaker”, ou seja, na criação e produção de instrumentais “beats”, para músicas de rap. Em suas criações, prioriza o resgate de ritmos históricos do continente africano, por meio de samples, que são recortes de trechos de músicas, mescladas com os instrumentais habituais do rap.