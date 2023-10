Fala África: A estreia de Sebastião Coana na Europa

Em entrevista ao Fala África VOA, o talentoso e premiado artista moçambicano, Sebastião Coana, comentou a sua primeira exposição na Europa. Abordou também temas como a sua jornada na China, desafios, triunfos e o reconhecimento global.

Coana é reconhecido por suas obras criativas que narram histórias de vida, paixão e compromisso social.



A exposição “Harmonia em Tons” será realizada na Embaixada da República de Moçambique em Paris, França, durante os dias 6 e 8 de outubro. São cerca de 20 obras de arte que apresentam uma combinação de temas tipicamente africanos.

"Uma parte dessas obras faz parte de uma coleção que estou a trabalhar com a mamã Paulina Chiziane, escritora moçambicana, e nós vamos fazer uma exposição juntos", disse Coana.



Para visitar a exibição em Paris, é necessário fazer uma reserva pelo e-mail: info@ambassademozambiquefrance.fr.

Origem e paixão pela arte



Nascido no distrito da Manhiça em 1987, Coana descobriu seu talento para o desenho com o apoio de professores durante a infância em Maputo. A arte sempre teve um papel central em sua vida, culminando com a sua primeira exposição individual aos 16 anos, que marcou o início de uma jornada profissional excecional na arte.

A busca pela aprendizagem levou Sebastião à China, onde estudou Arquitetura na renomada Academia Central de Belas Artes da China (CAFA) em Pequim. Durante essa fase, ele aprendeu a misturar pintura e arquitetura, uma combinação que é evidente em seus murais atuais. Mais tarde, para compreender o mercado de belas-artes, ele concluiu um mestrado em Finanças Internacionais na Universidade de Negócios Internacionais e Economia (UIBE).



O maior desafio de Coana foi a profissionalização de sua carreira e a compreensão do ecossistema das artes. Vindo de Moçambique, um país em desenvolvimento, o reconhecimento e acesso ao mercado global de arte foram etapas complexas. Mas, para Coana, voltar para Moçambique após seus estudos foi essencial.



“Achei que através do meu talento artístico eu poderia dar algo de volta ao meu país e criar arte pública, murais que educam, consciencializam as pessoas a mudar a mentalidade. Isso você vê através dos meus recentes murais, com várias organizações, incluindo o UNICEF.”



Reconhecimento global



Sebastião Coana não é apenas um artista, ele é também um inovador. Suas contribuições à sustentabilidade e desenvolvimento lhe renderam prémios como o "All Africa Top Innovator of Climate Action Sustainability Challenge". Coana transformou seu talento numa ferramenta de mudança, promovendo a sustentabilidade em Moçambique e além.



Sebastião Coana é uma combinação de artista e ativista, cujo trabalho ressoa em escala global. Sua paixão, dedicação e compromisso com a sociedade são uma inspiração para muitos. Ele é, sem dúvida, uma das estrelas ascendentes no cenário artístico contemporâneo.