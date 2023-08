Fala África: Conheça o Dr. Jay Brito Querido, uma mente brilhante na vanguarda da ciência

Em entrevista ao Fala África VOA, o Dr. Jay Brito Querido compartilhou detalhes sobre sua pesquisa revolucionária conduzida no laboratório da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e comentou sua trajetória inspiradora.

Atuando como professor assistente de bioquímica na Faculdade de Medicina e professor assistente de pesquisa no Instituto de Ciências da Vida da mesma universidade, o Dr. Querido também desempenha um papel significativo como membro do corpo docente no Centro de RNA para Biomedicina.

“Atualmente eu lidero uma equipa de investigação científica, onde nós tentamos compreender como é que se inicia a descodificação do RNA mensageiro em humanos.” Ele esclareceu que, por meio da tecnologia do RNA mensageiro, as células são habilmente instruídas a sintetizar proteínas vitais, um fenômeno exemplificado pelas vacinas da Moderna e Pfizer, utilizadas na resposta à pandemia de COVID-19.

Ao abordar o impacto de sua pesquisa no contexto pós-pandemia, o Dr. Querido ressaltou que a pesquisa em RNA é uma jornada que abrange mais de seis décadas. Ele destacou que o desenvolvimento das vacinas contra a COVID-19 é resultado de um esforço acumulado ao longo das últimas décadas, desfazendo a noção equivocada de que tais conquistas ocorreram em um breve espaço de tempo.

"O RNA mensageiro tem um enorme impacto que vai muito além das vacinas que foram utilizadas agora na pandemia da COVID 19, por exemplo uma das grandes promessas na área da terapia do cancro passa também por vacinas terapêuticas, vacinas de RNA mensageiro. Então aquilo que aconteceu agora na pandemia da COVID 19 é claramente apenas uma pequena percentagem daquilo que é o potencial do RNA mensageiro."

Como um pesquisador dedicado há anos ao estudo e à contribuição para o avanço do conhecimento sobre o RNA mensageiro, o Doutor Querido disse que se sente orgulhoso ao testemunhar que a comunidade acadêmica e a população em geral estão agora compreendendo a importância fundamental da pesquisa científica, tanto na sua forma básica quanto no seu impacto no desenvolvimento de aplicações médicas.

Raízes Humildes

O Dr. Querido compartilhou que nasceu no interior de Santiago, Cabo Verde, e desde muito jovem já possuía uma curiosidade insaciável pelo funcionamento das coisas. Enquanto crescia, ele se via desmontando brinquedos para desvendar seus segredos, uma prévia de sua futura jornada como cientista. Sua paixão pela pesquisa floresceu quando ele ingressou no ensino superior, revelando uma vocação profunda que se tornaria o alicerce de sua carreira.

A jornada dele para o reconhecimento científico foi cheia de desafios. Sair de Cabo Verde para buscar conhecimento em terras estrangeiras trouxe uma série de dificuldades. Desde Portugal até Espanha, França, Reino Unido e agora os Estados Unidos, o Dr. Querido enfrentou obstáculos que moldaram sua resiliência e determinação. Lutando para pagar pelos seus estudos, ele trabalhou em restaurantes de fast food e até mesmo como ajudante de pedreiro, testemunhando o que a dedicação e o esforço contínuo podem alcançar.

Conselhos para futuros cientistas

À luz de sua notável jornada, o Dr. Querido encorajou os jovens cientistas a enfrentarem o desconhecido com bravura e paixão. Ele lembrou a todos que a ciência é uma busca infindável por respostas, muitas vezes demandando recomeços e mudanças audaciosas. “Sigam o caminho da ciência. Não tenham medo de abraçar o desconhecido,” concluiu.