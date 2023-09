Fala África: Pedro Muenho e as conexões entre Angola e o Brasil

No mundo em constante evolução da comunicação e das experiências culturais, a história de Pedro Muenho, jornalista angolano e missionário, ganha vida através das páginas de seu mais recente livro "Não é Tarde Para Recomeçar: A Travessia de um Missionário entre Dois Mundos". Através deste livro, Pedro compartilha suas experiências únicas que atravessam fronteiras geográficas e culturais, trazendo à tona desafios, superações e lições preciosas.

Radicado atualmente no Brasil, Pedro é um nome de destaque no cenário jornalístico, conhecido por sua posição de CEO do site Lil-Pasta News. Formado em jornalismo, com conhecimento em marketing e uma pós-graduação em web jornalismo e capelania, sua jornada é impulsionada por um desejo constante de conhecimento e crescimento.

Em entrevista ao Fala África VOA, Pedro Muenho comentou o livro recentemente lançado, uma autobiografia cativante que narra a jornada dele desde a infância em Angola até suas aventuras no Brasil. Por meio de suas vivências pessoais, o autor explora as dificuldades de transitar entre dois mundos tão distintos, compartilhando suas experiências como missionário e jornalista. A transição da comunicação em Angola para a realidade digital do Brasil foi um dos desafios mais marcantes para Pedro. A adaptação à constante atualização de seu site e à ampla utilização de plataformas digitais no Brasil foi uma mudança drástica em relação à realidade em Angola, onde a comunicação digital é menos difundida.

Ao abordar aspectos culturais diferenciados entre Angola e o Brasil, o livro oferece uma valiosa oportunidade de compreensão mútua entre essas nações. Pedro descreve as particularidades culturais de Angola e as ligações históricas com o Brasil, lembrando que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Ao mergulhar nas questões culturais, Pedro ressalta a importância de valorizar e compartilhar as ricas culturas africanas que muitas vezes não são adequadamente representadas nos sistemas educacionais brasileiros.

“Tenho viajado por esse Brasil todo. Conheço 22 estados e as pessoas têm muita curiosidade de saber o que é uma família em África; como é a África? Muitos pensam que a África é apenas um país”, contou.

Uma das características marcantes do trabalho de Pedro é sua atuação como missionário. O livro descreve como ele levou suas vivências e histórias inspiradoras para o sul do Brasil, onde fez palestras em escolas em parceria com prefeituras locais. Através de suas palavras, ele transmitiu a realidade das escolas africanas, despertando a consciência das crianças e jovens brasileiros para a importância da educação e da valorização das oportunidades disponíveis para eles.

“Apresentamos para eles a história de pessoas que andam quilómetros para ter uma oportunidade de aprender a ler e a escrever. Contamos histórias de pessoas que sentam em cadeiras de latas, em tijolos, para poder estudar. As crianças não sabiam dessa realidade”, disse.

Pedro destacou como muitos jovens nas regiões onde palestrou puderam repensar suas atitudes em relação à educação, percebendo que têm um privilégio que muitos outros não têm.

Em suas palavras, Pedro enfatizou que os jovens em Angola estudam não apenas por si mesmos, mas também para ajudar suas famílias e comunidades. Isso contrasta com a atitude muitas vezes menosprezadora de algumas crianças brasileiras em relação à educação, que é vista como um direito, mas nem sempre é devidamente valorizada.

Em resumo, "Não é Tarde Para Recomeçar: A Travessia de um Missionário entre Dois Mundos" é uma obra poderosa que une histórias pessoais, diferenças culturais e a busca constante por crescimento. Através das experiências de Pedro Muenho, somos convidados a refletir sobre a importância da educação, valorização das oportunidades e a capacidade de superar obstáculos em nossa própria jornada. A narrativa de Pedro inspira a construção de pontes entre nações e culturas, conectando pessoas através de suas histórias compartilhadas.