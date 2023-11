Factor humano será determinante no novo aeroporto de Luanda, diz especialista

O novo aeroporto internacional de Luanda , inaugurado sexta-feria, vai precisar de garantir “capital humano” capaz de garantir a sua eficácia e funcionamento e isto é um aspecto em que há um déficit em Angola, alertou António Bumba especialista em engenharia aero portuária.

Uma outra preocupação tem que ver com as garantias de manutenção da infraestrutura, um mal que persegue a maioria dos investimentos do governo angolano, disse Bumba



O governo angolano garante que o novo aeroporto internacional de Luanda está ao nível dos grandes aeroportos de África, Ásia, Pacífico e até mesmo da Europa ou América.



A infraestrutura que conheceu a inauguração da sua primeira fase, representa a nova coqueluche das autoridades angolanas, que pretendem dimensionar a sua imagem para atrair investimentos.

O ministro dos transportes RIcardo de Abreu disse que novo aeroporto tem que atraír carga “não para nós mas para outros países”, fazendo notar que a ideia do novo aeroporto é que será um “hub”, uma plataforma de transporte de mercadorias.

“Este é um hub da TAAG mas estamos a olhar de uma forma mais abrangente que a TAAG”, disse.

“Precisamos de tazer carga que não á para nós mas para outros", acrescentou o ministro angolano para quem “para ter diversificação (da economia) temos que ter diversificação da microeconomia”.

O ministro revelou que as autoridades angolanas estão a“a preparar as peças para o lançamentodo concurso para a concessão do novo aeroporto”.