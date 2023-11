Novo aeroporto de Luanda é tristeza para muitos

O novo aerporto internacional de Luanda é inaugurado sexta-feira mas para centenas de angolanos isso servirá apenas para recordar as casas que perderam e as promessas do govenro que nunca foram cumpridas.

Os mais de 300 cidadãos que, em 2022, viram as suas casas e quintas destruídas, nas redondezas do novo aeroporto acusam o governo de Luanda de os ter abandonado e de se recusar a dar informações sobre o destino da verba autorizada pelo PR para construção de habitações sociais para eles.

Domingos José Cazombo diz que muitos antigos moradores foram forçados a abandonar a zona que lhes tinha sido dada pela administração de Viana para o realojamento por não oferecer as mínimas condições para ser habitada.

“Muitas idosas estão a viver em casas de familiares em Luanda e não temos nenhuma informação sobre a construção da casas para nós”, disse.

“Fomos considerados invasores das nossas próprias terras”, acrescentou.

O Presidente da República autorizou, no passado mês de Julho, a construção de 1.500 habitações sociais, incluindo as respectivas infra-estruturas e equipamentos sociais, visando o realojamento das famílias que residiam em terrenos localizados na reserva fundiária junto à cabeceira da pista NAIL.

O despacho presidencial autorizou, com carácter de emergência, a adjudicação do contrato de empreitada no Município de Icolo e Bengo, província de Luanda, no valor global em Kwanzas equivalente a 75,7 milhões de dólares.

Caetano Costa, coordenador adjunto da S.O.S. Habitat, a ONG que assumiu a defesa dos moradores disse que as promessas da administração de Viana não passaram de mera intenção.

A Voz da América tentou, sem sucesso ouvir os responsáveis da administração da Viana que tinham dirigido as demolições das casas e quintas com o argumento de que a presença da casebres na zona podia por em causa a certificação do Novo Aeroporto de Luanda.