Fãs dão adeus ao Rei do Futebol em Santos  

O velório de Pelé, começou na manhã desta segunda-feira, dia 2 de janeiro, na Vila Belmiro, em Santos, litoral do estado de São Paulo.

O local é a sede do Santos, equipa em que Pelé começou a jogar aos 15 anos e com a qual ele ganhou o Mundial Interclubes de 1962 e 1963, transformando o clube em um dos mais famosos da década de 1960.

Foi no gramado da Vila Belmiro que Pelé - apelido de Edson Arantes do Nacimento -, marcou alguns de seus melhores golos na carreira como futebolista.

O velório, que é aberto ao público, teve início às 10 horas da manhã, horário de Brasília, e deve ter 24 horas de duração. O carro com o corpo de Pelé chegou a Santos durante a madrugada e foi recepcionado por um grupo de torcedores santistas do lado de fora do estádio.

As ruas em torno da Vila Belmiro estão fechadas para carros devido ao grande fluxo de torcedores esperados para prestar as últimas homenagens a Pelé no estádio santista.

Após o velório, está previsto um cortejo com o corpo de Pelé pelas ruas de Santos. O sepultamento deve acontecer na Memorial Necrópole Ecumênica, que fica a menos de um quilómetro do estádio, na terça-feira, dia 3 de Janeiro.

Pelé morreu aos 82 anos na quinta-feira, dia 29 de Dezembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, capital do estado. Ele estava internado desde 29 de novembro devido a uma infecção respiratória após pegar Covid-19 e para reavaliação do tratamento contra o cancro de cólon.

Rei do Futebol

Nascido, a 23 de Outubro de 1940, na pequena cidade mineira de Três Corações, Pelé conquistou o mundo com seu talento no futebol. Ele foi o único jogador a vencer três Mundiais.

A estrela brasileira saiu da pobreza para se tornar um dos atletas mais importantes e famosos da história moderna. Ele é considerado por muitos o melhor jogador de futebol de todos os tempos e ganhou a alcunha de "Rei do Futebol".