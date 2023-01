Explosões em zona disputada pela Índia e Paquistão deixam seis feridos, dois dias antes de marcha da oposição

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas neste sábado, 21, em duas explosões em Jammu, a principal cidade indiana da região disputada pelo vizinho Paquistão, disse a polícia.



As explosões aconteceram dois dias antes da chegada do líder da oposição Rahul Gandhi que realiza numa marcha pelo país.



O chefe da polícia regional, Mukesh Singh, acrescentou que as explosões atingiram o pátio de transportes de Jammu, na área de Narwal, apesar do reforço da segurança.



Milhares pessoas aderiram à marcha contra o "ódio e a divisão" de Rahul Gandhi, que pretende recuperar o lugar de protagonista do partido da esquerda, Congresso, após a derrota para o partido nacionalista hindu Bharatiya Janata, do primeiro-ministro Narendra Modi, nas eleições de 2019.



Modi quer assumir o controlo da parte da Índia, na região de maioria muçulmana do Himalaia de Jammu e Caxemira, fortemente contestada pela maioria muçulmana do Paquistão, que tem sido governada quase exclusivamente por ministros-chefe muçulmanos.



A marcha de Gandhi está programada para terminar em Srinagar no final deste mês.