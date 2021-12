Explosão em agência bancária do Paquistão construída em drenagem de esgoto mata pelo menos 10

Pelo menos dez pessoas morreram e 11 ficaram feridas numa explosão neste sábado, 18, numa agência bancária de Karachi construída numa drenagem de esgoto na área industrial da cidade, disse a polícia.

A causa da explosão, na agência do maior banco do Paquistão, o Habib Bank Limited, pode ter sido um fuga de gás, disse um oficial da polícia.

"As nossas equipas de explosivos estão a trabalhar para determinar a natureza da explosão, mas aparentemente a estrutura foi construída numa drenagem de esgoto e o gás pode ser uma causa provável", disse Sarfaraz Nawaz a repórteres.

Um posto de gasolina localizado próximo ao banco no Sindh Industrial Trading Estate e os carros estacionados nas proximidades foram gravemente danificados.

Imagens de televisão mostraram o chão do banco desabado, expondo barras de ferro retorcidas. Outro polícia sénior, Sharjeel Kharal, disse a repórteres que não ficou claro quantas pessoas morreram ou ficaram feridas na explosão, já que o banco tinha uma equipa reduzida no sábado.

As leis de construção são frequentemente desrespeitadas no Paquistão.

Vários ralos de esgoto foram cobertos com cimento em Karachi para dar lugar a estacionamentos. No mês passado, o Tribunal Supremo do país ordenou a demolição de um prédio de apartamentos de vários andares que foi descoberto num terreno ilegal na via principal de Karachi.

