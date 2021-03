Evan Claver mostra “Folk Tales - Contos populares” em Luanda

A primeira exposição individual do artista plástico angolano Evan Claver, intitulada “Folk Tales - Contos populares”, esteve patente de 3 a 25 de Fevereiro, no Camões - Centro Cultural Português, em Luanda.

Folk Tales é a sua primeira exposição individual, na qual o artista procura explorar os extremos da percepção, misturando linguagens do cinema, fotografia, comunicação social e pintura, invocando quadros de comédia, costumes e tragédia retirados do quotidiano e imaginário popular angolano.

A sátira política e social, pontuada por uma permanente ironia, são as ferramentas do artista para questionar a veracidade dos media e a passividade (alienação) do observador.

Provocação, fascínio e excesso são fios condutores do seu trabalho, através dos quais o artista lembra tanto a beleza como a(s) ironia(s) da vida.

No conjunto da exposição, o público pôde apreciar cerca de 28 peças artísticas, correspondentes a 21 composições, nas quais as legendas surgem impregnadas de sentido e constituem um elemento indispensável à interpretação das obras.

Evan Claver demostrou a sua vocação cinematográfica com a apresentação de uma curta-metragem intitulada “Enóquio”.

Nascido em Luanda em 1987, Evan Claver é um artista autodidacta que começou a desenhar ainda novo.

Mais tarde, ele estudou cinematografia.

Evan desenha rabiscos como uma forma de expressar o movimento e o caos da vida urbana e também como as vidas das pessoas se chocam uma com as outras.

Acompanhe aqui a Janela de Angola, com Evan Claver: