EUA reconhecem soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental em troca de reconhecimento de Israel

Os Estados Unidos reconheceram a soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental, cuja independência é, contudo, aceite por mais de 80 países ao redor do mundo.

Em troca, Marrocos deverá retomar as relações diplomáticas com Israel que haviam sido estabelecidas pela primeira vez na década de 1990, entretanto, suspensas no ano 2000.

Numa declaração nesta quinta-feira, 10, o Presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos “reconhecem a soberania de Marrocos sobre todo o território do Saara Ocidental e reafirmam o seu apoio à proposta séria, credível e realista de Marrocos para a autonomia, como a única base para uma solução justa e duradoura da disputa sobre o território do Sahara Ocidental”.

O Presidente americano afirmou ainda que os Estados Unidos acreditam que um Estado independente naquele território “não é uma opção realística para se resolver o conflito e que autonomia genuína sob soberania marroquina é a única solução viável”.

“Apelamos às partes para se envolverem em negociações sem atraso, usando o plano de autonomia de Marrocos como os únicos parametros para se negociar uma solução viável”, acrescrentou a declaração da Casa Branca.

Mais tarde foi anunciado que Marrocos cocordou em estabelecer contactos oficiais com Israel, permitindo às linhas aéreas israelitas usarem o espaço marroquino.

Os dois paises vão abrir “escritórios de ligação” em Rabat e Tel Aviv e, mais tarde, estabelecerão embaixadas", disse o enviado especial americano e genro do Presidente Jared Kushner.

Entretanto, numa primeira reacção, a Frente Polisário, que luta pela independência do Saara Ocidental, lamentou a decisão dos Estados Unidos e disse que a medida tomada por Trump é "estranha, mas não surpreendente".

"Isso não muda um centímetro da realidade do conflito e do direito do povo do Saara Ocidental à autodeterminação", acrescentou o representante Oubi Bchraya.

Conflito pelo Sahara Ocidental

O Saara Ocidental é uma antiga colónia espanhola que foi ocupada por Marrocos quando a Espanha abandonou o territorio ao abrigo de um acordo assinado com Marrocos e a Mauritânia em Novembro de 1975, deixando a região em fevereiro do ano seguinte.

Ao abrigo destes acordos, Marrocos iria controlar 2/3 do territorio e o restante seria passaria para a Mauritânia.

Contudo, a Frente Popular de Libertação do Saaara, Polisario, apoiada pela Argélia estabeleceu a sua própria Repúblicaa Democrática Árabe Saharaoui, dando assim início a uma guerra entre Marrocos e a Polisário.

Em 1984 Marrocos abandonou a então Organização de Unidade Africana para protestar contra a admissão do Saara Ocidental. mas agora juntou-se à União Africana em 2017

Em 1991 as duas partes acordaram num cessar-fogo e em 1997 assinaram a Declaração de Houston, que previa um referendo sobre o futuro do território, o que nunca chegou a realizar-se.

Mais tarde, o antigo secretário de Estado americano James Baker esteve envolvido em duas tentativas para resolver o problema mas uma primeira iniciativa foi rejeitada pela Frente Polisario e uma segunda por Marrocos.

O território tem estado na generalidade em paz com Marrocos a controlar a esmagadora maioria do mesmo, mas no mês passado registaram-se confrontos quando forças marroquinas puseram fim ao bloqueio de uma estrada ligando o Saara à Mauritânia

Os paísews africanos de língua portuguesa reconhecem o Saara como um país independente.

Alguns Estados africanos abriram, no entanto, consulados na capital do Sahara El Aayooun, apesar dos protestos da Polisário.