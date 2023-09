EUA: primeira-dama com COVID-19

O Presidente Joe Biden foi testado para o vírus após o teste positivo de sua esposa, mas os resultados foram negativos. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o Presidente continuaria a fazer testes regularmente e seria monitorado quanto a sintomas.



Jill Biden permanecerá na casa do casal em Rehoboth Beach, Delaware, por enquanto, disse a diretora de comunicações, Elizabeth Alexander. A primeira-dama planeava começar o novo ano letivo na terça-feira no Northern Virginia Community College, onde ensina inglês e composição.

O presidente Biden passou parte do fim de semana do Dia do Trabalho na casa de praia de Delaware antes de viajar na segunda-feira para um evento sindical em Filadélfia e depois voltar para a Casa Branca.



Os Bidens contraíram COVID-19 anteriormente, no verão passado.