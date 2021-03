EUA: Pacote de ajuda económica levanta receios de inflação

O presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris vão esta semana deslocar-se a várias partes dos Estados Unidos para explicarem o pacote de ajuda e incentivo económico de quase dois triliões de dólares aprovado pelo Congresso americano.



É um pacote de ajuda que está ser visto por muitos analistas como muito mais do que um programa para colmatar a queda económica registada devido à pandemia do cornavírus mas sim também um pacote de grandes reformas de assistência social que lança as bases paa uma reforma desse tipo de assistência nos Estados Unidos.

Por exemplo o programa inclui ajuda monetárias a famílias com ciranças, de acordo com o número de filhos algo qu emuitos esperam seja o principio de um programa permanete como existe em muitos países europeus.

Mas há muitos, não só entrecríticos cosnervadores mas mesmo entre alguns economistas ligados ao Partido Democrata de Joe Biden, que receiam que esta infusão de grande quantidade de dinheiro na econmia venha a causara inflação

Janet Yellin a secretária do tesouro do governoo de Biden não concorda, afirmando que “há um pequeno risco e penso que é controlável”.

“Os preçs caíram muito na primavera passada quando a pandemia surgiu” disse Yellen reconhecendo depois esperar que “alguns desses preços subam de novo à medida qua economia recupera esta primavera e verão.

“Mas isso é uma movimentação temporárias nos preços e ter uma inflação grande como nos anos de 1970 é algo que eu absolutamente não espero” disse a secretária do Tesouro para quem as autoriades financeiras têm “previsões de inflação muito bem calculadas e o banco central, o FederalReserve aprendeu como lidar com a inflação”.

“ Não penso que ( a inflação)seja um risco significativo e se se materializarcertamente que estaremos a monitorizar e temos os insturmentos para fazer face a isso”, disse Yellin que na sua entrevista à cadeia de televisão ABC disse também não estar preocupada com o aumento da dívida dos Estados Unidos.

Para a secretia do Tesouro há que prestar atenção aos juros e não à dívida qu,e segundo disse, deverão permanecer baixos nos países desenvolvidos devido ao que disse serem “mudanças estruturais”

A longo prazo, disse ela no entanto, terá que se controlar os déficites para assegurar a sustentabilidade da situação fiscal.