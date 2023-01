EUA: Dez mortos em tiroteio em Los Angeles

Dez pessoas foram mortas num tiroteio em massa na cidade de Monterey Park, Califórnia, num local de dança de salão, no final do sábado, disse o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles.



O suspeito fugiu do local, e a polícia continua no seu encalço, disse o departamento na manhã de domingo.



Ainda não havia informações sobre um motivo para o ataque, acrescentou o departamento.

Outras dez pessoas foram levadas para hospitais locais para serem tratadas por ferimentos, e pelo menos uma estava em estado crítico.



O tiroteio teve lugar depois das 22 horas (hora de Los Angeles) em redor do local de uma celebração chinesa do Ano Novo Lunar realizada em Monterey Park, informou a imprensa norte-americana. Monterey Park é uma cidade a cerca de 11 quilómetros do centro de Los Angeles.



As imagens publicadas nas redes sociais mostraram pessoas feridas em macas a serem levadas para ambulâncias pelo pessoal de emergência. Em redor do local do tiroteio, a polícia vigiou ruas isoladas.



"Os nossos corações vão para aqueles que perderam entes queridos esta noite na nossa cidade vizinha, Monterey Park, onde acabou de ocorrer um tiroteio em massa", disse o controlador da cidade de Los Angeles, Kenneth Mejia, num tweet.



Dezenas de milhares de pessoas estiveram presentes no festival no início do dia.



Seung Won Choi, dono de um restaurante perto do local do ataque, disse ao Los Angeles Times que três pessoas correram para o seu restaurante e disseram-lhe para trancar a porta porque um homem estava a descarregar várias munições no clube de dança do outro lado da rua.



A Casa Branca disse que o Presidente dos Estados Unidos Joe Biden tinha sido informado sobre o ataque e tinha instruído o Bureau Federal de Investigação (FBI) a ajudar a polícia local.



Os tiroteios em massa são recorrentes nos Estados Unidos, e o ataque em Monterey Park foi o mais mortal desde Maio de 2022, quando um atirador matou 19 estudantes e dois professores numa escola em Uvalde, Texas. O tiroteio mais mortal da história da Califórnia foi em 1984, quando um atirador matou 21 pessoas num restaurante do McDonald's em San Ysidro, perto de San Diego.