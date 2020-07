Pompeo: China tirou vantagem egoísta da generosidade americana e ocidental

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, convocou quinta-feira as "nações livres" para triunfarem sobre a ameaça do que descreveu como uma "nova tirania" da China.

"Hoje a China é cada vez mais autoritária domesticamente e mais agressiva na sua hostilidade à liberdade em qualquer outro lugar", disse Pompeo em um discurso na Califórnia que estabeleceu uma visão clara da rivalidade de Washington com Pequim.

"Se o mundo livre não mudar a China comunista, a China comunista nos mudará", disse ele na Biblioteca Presidencial Richard Nixon, em Yorba Linda, Califórnia.

Em linguagem que lembrou os anos da Guerra Fria entre os EUA e a União Soviética, Pompeo disse que Pequim de forma egoista tirou vantagem da generosidade americana e ocidental ao implementar reformas e ingressar na economia global nas últimas quatro décadas.

Pompeo criticou fortemente as anteriores administrações americanas por serem complacentes demais com a China e as empresas americanas por serem complacentes com o que Pequim exige deles. E disse que Pequim quebrou compromissos internacionais com a autonomia de Hong Kong, no Mar do Sul da China e nas ameaças à propriedade intelectual que são apoiadas pelo Estado.

"Não pode haver retorno a práticas passadas apenas porque são confortáveis ou convenientes", afirmou ele. "Não podemos mais ignorar as diferenças políticas e ideológicas fundamentais entre os nossos países, assim como o Partido Comunista Chinês nunca as ignorou", disse.

Referindo-se à ordem de encerramento do consulado chinês em Houston, Texas, o secretário de estado disse que aquele se tornara um centro de espionagem e operações para obter ilegalmente segredos comerciais de empresas americanas.

"A China roubou a nossa valiosa propriedade intelectual e segredos comerciais, que custam milhões de empregos em toda a América".

A China tem que encerrar o seu consulado em Houston até sexta-feira, 24 Junho.

(AFP)