EUA: Blinken na África do Sul

O Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken chegou à África do Sul neste domingo, 7 de Agosto, a primeira etapa da sua digressão africana de três nações.



Para além da África do Sul, Blinken está também pronto a visitar a República Democrática do Congo e o Ruanda.



Blinken deverá proferir um importante discurso na África do Sul na segunda-feira sobre a estratégia dos EUA em relação à África Subsaariana. Alterações climáticas, comércio, saúde e insegurança alimentar serão todos temas de discussão.

Enquanto estiver na República Democrática do Congo, funcionários do Departamento de Estado dizem que Blinken irá trabalhar para reduzir as tensões entre o Congo e o Ruanda. O Congo acusou o seu vizinho de apoiar o grupo armado M23, uma acusação que Kigali nega.



No Ruanda, Blinken irá falar da "detenção injusta" de Paul Rusesabagina, residente permanente nos EUA, segundo o Departamento de Estado. As acções de Rusesabagina ajudaram a salvar centenas de vidas durante o genocídio de 1994 e inspiraram o filme Hotel Rwanda.



A sua viagem chega poucos dias após o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, ter completado a sua viagem pelo continente, onde defendeu a invasão russa da Ucrânia e culpou as sanções ocidentais pelos crescentes custos de combustível e comida em África. Os Estados Unidos culparam a invasão russa da Ucrânia pelo aumento dos preços.



Os analistas políticos dizem que África tornou-se novamente um campo de batalha de influência e ideologia décadas após o fim da Guerra Fria.



Esta é a segunda viagem de Blinken a África como Secretário de Estado, depois de visitar a Nigéria, Senegal e Quénia em Novembro último.