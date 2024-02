EUA acusam Ruanda de envolvimento na guerra no leste do Congo Democrático

Os Estados Unidos condenaram o apoio do Ruanda ao grupo M23 que opera no leste da República Democrática do Congo e apelou ao grupo rebelde para cessar as hostilidades.

Numa declaração o Departamento de Estado critiou a deterioração da situação naquela zona “causada pelas ações do grupo armado M23 apoiado pelo Ruanda que é alvo de sanções pelos Estados Unidos e ONU”.

O Departamento de Estado apelou ao governo do Ruanda para retirar imediatamente todas as suas forças do Congo e apelou aos rebeldes para se retirarem das suas atuais posições perto de duas areas urbanas na província do Kivu Norte.

Nos últimos dias os combates têm-se intensificado pelto da cidade de Goma a capital do Kivu Norte e a maior cidade na região.

Residentes da vizinha cidade de Sake tem estado a fugir devido a violentos combates entre forças governamentais e os rebeldes.

O M23 diz que luta para proteger a população da etnia Tutsi de grupos extremistas Hutus.

O Ruanda nega estar envolvido no conflito. O president do Congo Democrático Felix Tshisekedi recentemente acusou o Ruanda de apoiar os rebeldes e peritos da ONU disseram possuir “provas sólidas” que indicam que membros do exército ruandês estão a levar a cabo operações de apoio ao grupo M23

O Departametno de Estado apelou a todas as partes a “participarem construtivamente (num diálogo) para se chegar a uma solução negociada”.

“É essencial que todos os estados respeitem a soberania e integridade territorial mutual e responsabilizem os responsáveis por abusos de direitos humanos no leste do Congo”