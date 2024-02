Cimeira da UA perante golpes de Estado, conflitos e crises

Antes da reunião em Adis Abeba, capital da Etiópia, o chefe da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, manifestou-se alarmado com a violência que assola muitas nações, tanto em África como noutras partes do mundo.

O Sudão está em "chamas", disse Faki, salientando também a ameaça jihadista na Somália, as "tensões eternas" no leste da República Democrática do Congo, o "perigo terrorista" no Sahel e a instabilidade constante na Líbia.

"O ressurgimento de golpes de Estado militares, a violência pré e pós-eleitoral, as crises humanitárias ligadas à guerra e/ou os efeitos das alterações climáticas são fontes de preocupação muito sérias para nós", disse Faki aos ministros dos Negócios Estrangeiros africanos, na quarta-feira.

Uma mini-cimeira destinada a encontrar formas de relançar o processo de paz na RDC - incluindo o líder congolês e o seu rival ruandês - teve início na sexta-feira, à margem das principais reuniões da UA, e deveria continuar no sábado.

Mas o bloco de 55 membros tem sido criticado há muito tempo por ser ineficaz e tomar poucas medidas decisivas face a numerosos conflitos e disputas de poder.

"Duvido que haja decisões fortes", disse Nina Wilen, directora do programa para África do Egmont Royal Institute for International Relations think tank, em Bruxelas.

O organismo pan-africano tem tido até agora "muito pouca influência nos países que sofreram golpes de Estado recentes", disse, acrescentando que os Estados membros não querem abrir precedentes que possam colidir com os seus próprios interesses.

Entre os participantes de fora da região estava o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o secretário-geral da ONU, António Guterres, não esteve presente. A porta-voz Stephanie Tremblay disse à AFP que ele teve problemas com o avião e não pôde viajar para Adis Abeba.

Israel "não foi convidado

O Gabão e o Níger estarão ausentes, depois de terem sido suspensos após golpes de Estado no ano passado, juntando-se ao Mali, à Guiné, ao Sudão e ao Burkina Faso, que também estão impedidos de participar.

A crise no Senegal, desencadeada pela decisão de última hora do Presidente Macky Sall de adiar as eleições deste mês, também deverá ser discutida.

Para além de África, o conflito entre Israel e o Hamas em Gaza é um tema quente, tendo Faki descrito o conflito como uma "guerra de extermínio".

O primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, estava entre os presentes.

Mas questionada sobre a possível presença de uma delegação israelita, a porta-voz de Faki, Ebba Kalondo, disse à AFP sem rodeios: "Eles não foram convidados. Não foram convidados e pronto".

Crise na presidência

O bloco conseguiu evitar uma crise noutra frente, ao desanuviar as tensões sobre a presidência rotativa da UA por um ano, atualmente ocupada pelo Presidente das Comores, Azali Assoumani.

A sucessão esteve durante muito tempo bloqueada por um diferendo entre Marrocos e a Argélia, pesos pesados da região do Norte de África, que se preparam para assumir a presidência este ano.

Após meses de intensas negociações, o Presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Ghazouani, assumirá a presidência, confirmou Assoumani à AFP na sexta-feira.

O episódio pôs em evidência as divisões no seio da UA, numa altura em que esta procura ter uma voz mais forte na cena mundial, incluindo no grupo G20, ao qual aderiu em setembro.

Segundo os analistas, a UA tem de agir rapidamente para chegar a um consenso sobre a forma de conduzir as suas actividades no G20, que representa mais de 85% do PIB mundial.

Ao aderir ao G20, "a UA tornar-se-á um ator na política internacional", disse Paul-Simon Handy, diretor regional do Instituto de Estudos de Segurança em Adis Abeba.

"Os métodos de trabalho terão de ser encontrados rapidamente", afirmou.

Estados a olhar para dentro

Mas a margem de manobra da UA pode ser limitada face à miríade de crises de segurança no continente de 1,4 mil milhões de pessoas.

A Etiópia, país anfitrião da UA, debate-se com conflitos internos e está em disputa com a vizinha Somália por causa de um acordo com a região separatista da Somalilândia que lhe dá um acesso ao mar há muito desejado.

Este ano, estão previstas 19 eleições presidenciais ou gerais no continente.

"A UA tem compromissos institucionais ambiciosos e instrumentos de mediação e de manutenção da paz, mas falta-lhe a força política e financeira para os aproveitar ao máximo", afirma o Grupo Internacional de Crise numa nota informativa.

"Os Estados membros estão a olhar para dentro, protegendo de perto as suas prerrogativas soberanas, em vez de investirem na segurança colectiva."

Outro tema importante de discussão deverá ser a forma como a UA passará a depender dos Estados africanos para financiar a maior parte do seu orçamento, em vez de recorrer a doadores estrangeiros.

Em dezembro, o Conselho de Segurança da ONU adoptou uma resolução para financiar as missões de paz lideradas pela UA, mas limitou o financiamento a 75% do orçamento.