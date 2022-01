Etiópia acusa director da OMS de "má conduta"

O governo da Etiópia enviou uma carta à Organização Mundial da Saúde (OMS), acusando o seu director-geral de "má conduta" após as suas fortes críticas à guerra e à crise humanitária no país.

A Etiópia nomeou Tedros Adhanom Ghebreyesus para ser o director-geral da agência de saúde da ONU há quatro anos, mas diz que ele "não atendeu à integridade e às expectativas profissionais exigidas do seu escritório", acusando-o de interferir nos assuntos internos da Etiópia, de acordo com um comunicado de imprensa divulgado na quinta-feira.

"Através dos seus actos, (Tedros) espalhou desinformação prejudicial e comprometeu a reputação, a independência e a credibilidade da OMS", disse o Ministério das Relações Exteriores da Etiópia.

A OMS não teve resposta imediata às alegações.

Tedros, que é etíope de etnia Tigrayan, lamentou repetidamente a situação no seu país natal e pediu acesso humanitário à região de conflito da Etiópia.

"Em nenhum lugar do mundo estamos a testemunhar o inferno como em Tigray", disse Tedros numa conferência de imprensa na quarta-feira. Ele citou uma carta que a OMS recebeu recentemente de um médico da região, que disse que as autoridades de saúde ficaram sem medicamentos básicos para doenças como diabetes em Junho e agora estavam a usar material expirado vencidos e fluídos intravenosos.

As autoridades de saúde da capital Tigray descreveram o mesmo à Associated Press.

Tedros condenou o bloqueio da Etiópia ao acesso internacional a Tigray, dizendo que a OMS não tinha permissão para enviar suprimentos para a região desde Julho, observando que a agência da ONU teve acesso à Síria e ao Iémen mesmo durante os seus piores conflitos.

Ele disse que deveria haver acesso humanitário "irrestrito" a Tigray e disse que "apenas respeitar a ordem constitucional traria este problema a uma conclusão pacífica".

Ele continuou: "Claro, sou dessa região e da parte norte da Etiópia. Mas estou a dizer isso sem qualquer preconceito."

O governo etíope disse que Tedros estava a usar o seu cargo "para promover o seu interesse político às custas da Etiópia" e disse que ele continua a ser um membro activo da Frente de Libertação do Povo Tigray; Tedros era ministro das Relações Exteriores e ministro da Saúde quando o TPLF dominava a coligação governante do país.

O TPLF, o partido político que administra a região de Tigray, tem entrado em conflito com as forças federais etíopes desde que o primeiro-ministro do país, vencedor do Prémio Nobel da Paz, Abiy Ahmed, acusou o governo regional fortemente armado de atacar uma base militar. Os dois governos consideram-se ilegítimos após meses de desentendimentos em meio a reformas políticas.

Na sexta-feira, o Programa Alimentar Mundial (PAM) da ONU alertou que a sua assistência alimentar no norte da Etiópia está "prestes a parar porque intensos combates bloquearam a passagem de combustível e alimentos". Nenhum comboio do PAM chegou à capital Tigray desde meados de Dezembro, disse a organização em comunicado, "e os últimos cereais, leguminosas e óleo do PAM serão distribuídos na próxima semana". O stock de alimentos fortificados nutricionalmente para tratar crianças e mulheres desnutridas estão esgotados, disse.

Numa declaração separada sobre a guerra, o escritório de direitos humanos da ONU disse que pelo menos 108 civis foram mortos em Tigray este ano por ataques aéreos "supostamente realizados pela força aérea etíope". Ele alertou sobre possíveis crimes de guerra.

Os ataques aéreos continuaram apesar de uma mudança na guerra nas últimas semanas, com as forças Tigray recuando para sua região e as forças etíopes dizendo que não iriam persegui-los mais lá. Enquanto isso, o primeiro-ministro Abiy Ahmed falou de reconciliação e diálogo nacional.