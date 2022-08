Estados Unidos elogiam povo angolano pelo processo democrático, mas alertam para potenciais protestos

O Departamento de Estado americano alertou nesta quinta-feira, 25, aos seus cidadãos para a possibilidade de mais protestos nos próximos dias em Luanda, à medida que são divulgados os resultados das eleições, um dia depois de o Governo dos Estados Unidos ter elogiado o povo angolano “pela sua participação no processo democrático”.

“Um pequeno grupo de trabalhadores eleitorais protestou na área de Kinaxixi, em Luanda, na manhã de 25 de Agosto. Houve relatos de controlo da multidão com recurso a armas de fogo e/ou gás lacrimogéneo. Há a possibilidade de mais protestos nos próximos dias”, lê-se num post do Departamento de Estado americano, que pede os seus cidadãos a estarem alerta e a contactarem a embaixada em Luanda em caso de necessidade, sem, no entanto, aumentar o nível de alerta para quem está ou viaja para Angola.

Entretanto, ontem, o Governo dos Estados Unidos elogiou o povo angolano “pela sua participação no processo democrático e os esforços para reforçar as instituições democráticas, que proporcionarão uma base para um futuro seguro, próspero, saudável, e inclusivo para ambos os nossos países", disse um porta-voz do Departamento de Estado numa conferência de imprensa em Washington.

Vedant Patel, reiterou, em resposta a uma pergunta de uma jornalista da Televisão Pública de Angola, que os Estados Unidos "apoiam o processo democrático" através dos seus programas para o reforço da democracia e da governação, assim como, no caso particular, com o envio de observadores às eleições.

Ele acrescentou que Washington “continuará a trabalhar em conjunto com o Governo escolhido pelo povo angolano para aprofundar a cooperação em torno de prioridades partilhadas, que incluem a democracia, crescimento económico e investimento, segurança sanitária global, e saúde pública, e objetivos climáticos e energéticos para criar um futuro melhor para todos os angolanos".

Refira-se que o Centro Carter enviou observadores às eleições gerais de ontem, cujos dados provisórios divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral apontam para uma vitória do MPLA, com maioria absoluta.