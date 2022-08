Congressista americana destaca importância das eleições livres, justas e transparentes em Angola

A congressista democrata Karen Bass, presidente do Subcomité de Relações Exteriores da Câmara sobre África, Saúde Global e Direitos Humanos Globais, apelou a reformas em Angola depois das eleições gerais de hoje, que espera ser uma oportunidade para fortalecer ainda mais as relações entre Estados Unidos e Angola.

“A disputa entre o líder da oposição Adalberto Costa Júnior e o actual Presidente João Lourenço, que concorre a um segundo mandato, é uma eleição significativa para Angola, pois o país cresceu para ser uma potência económica, um mediador de conflitos vizinhos e um país que fortaleceu os laços bilaterais com os Estados Unidos nos últimos anos, particularmente após o problemático mandato de um dos chefes de Estado mais antigos de toda a África, José Eduardo dos Santos”, lê-se na nota que destaca a eleição como determinante para o “futuro da nação, ao mesmo tempo que o seu povo se esforça para que as suas vozes sejam ouvidas”.



Karen Bass diz, no entanto, estar satisfeita com a presença de observadores internaconais e encoraja os funcionários eleitorais angolanos a cumprir os seus deveres e a manter a integridade do voto.

“Eleições livres, justas e transparentes com uma transição pacífica de poder são necessárias para democracias fortes, espero que Angola cumpra estes ideais e, portanto, esta eleição possa ser uma oportunidade para fortalecer ainda mais as relações EUA-Angola e abrir as portas para novas parcerias comerciais e geopolíticas”, sublinha a parlamentar americana, que concluiu apelando “a qualquer partido vitorioso que promova reformas que institucionalizem os processos democráticos”.

Estas são as quintas eleições em Angola.