Espanha: estado recupera mansão do general Franco

Um palácio onde o governante de longa data da Espanha, o falecido general Francisco Franco, passava seus verões era como uma caverna de Aladim cheia de tesouros.

Pazo de Meiras, uma propriedade de 16 acres na Galiza, noroeste da Espanha, abrigava duas esculturas do século 12 dos profetas Isaac e Abraão, pinturas de mestres espanhóis como Zuloaga, tapeçarias reais e valiosos copos de vidro entre centenas de itens que os herdeiros do general desfrutaram depois dele morrer em 1975.

Tudo isso teve um fim abrupto a semana finda, depois que um tribunal ordenou que a família de Franco entregasse as chaves da propriedade ao Estado espanhol.

Foi o fim - por enquanto - de uma longa batalha legal entre o governo de esquerda da Espanha que lutou para recuperar a mansão histórica para o património nacional e os descendentes do falecido líder que afirmam que é sua propriedade.

Pazo de Meiras simboliza uma vitória do governo socialista da Espanha que, desde que assumiu o poder em 2018, priorizou livrar o país dos vestígios de décadas de governação de Franco - uma época que muitos na esquerda lembram como um período de repressão .

Um tribunal ordenou que os descendentes do falecido líder desocupassem a propriedade, mas antes de saírem, a juíza Marta Canales pediu um inventário de todos os itens valiosos a serem feitos para garantir que nenhum fosse roubado.

Cerca de 637 itens listados no documento de 1.000 páginas revela a opulenta vida desfrutada pelo general Franco e sua família.

As obras mais importantes são as esculturas de Isaac e Abraão que faziam parte do Pórtico da Glória da Catedral de Santiago de Compostela, até se tornarem propriedade dos Francos na década de 1950.

Outros itens encontrados na capela incluíam uma bula do Papa Clemente VIII datada do século 16 e tapeçarias reais.

A biblioteca inclui 13 mil livros, alguns de propriedade de Franco e sua família, outros de propriedade da escritora Emilia Pardo Bazan, que foi a dona original da mansão.

Alguns itens pessoais vieram à tona, incluindo o teatro da filha de Franco, Carmen Polo, com seu próprio celeiro e poço, todo construído em escala.

Transferência simbólica

Enquanto se preparava para receber as chaves da propriedade, Carmen Calvo, vice-primeira-ministra da Espanha, disse: “Eu queria dedicar isso aos milhares e milhares de homens e mulheres da Galiza e do resto da Espanha que tentaram transformar isto empatrimónio de todos. ”

Um deles é Carlos Babio, que há anos faz campanha para recuperar o Pazo de Meiras para o povo espanhol.

“Hoje é um dia histórico após anos de luta por este momento”, disse ele à VOA.

“No entanto, esta foi uma batalha estranha, pois tivemos que lutar 40 anos em uma democracia para nos livrar da família de um ditador morto. No entanto, a propriedade deveria ter sido nossa desde o início. ”

No mês passado, um tribunal da cidade de A Coruña, na Galiza, ordenou que a família Franco entregasse a propriedade ao Estado, sustentando uma reclamação do governo espanhol registrada no ano passado alegando que a venda de 1941 para Franco era "fraudulenta".

A família de Franco reivindicou que a propriedade, que foi construída entre 1893 e 1907, era sua.

A propriedade foi adquirida por uma organização franquista no final da guerra civil de 1936-1939, que posteriormente foi entregue ao líder vitorioso.

O tribunal contestou a doação de 1938 e subsequente venda em 1941, julgando-a “nula” e “nula”, uma vez que foi transferida para “o chefe do Estado e não para Francisco Franco pessoalmente”.

Também constatou que a venda era pouco mais do que um “fingimento” porque Franco não pagou nada pelo imóvel.

O tribunal ordenou que a família Franco “entregasse imediatamente a propriedade sem ser indenizada pelas despesas que afirma ter incorrido para sua manutenção”.

“Ao aceitar que a propriedade rural pertence ao Estado, o juiz também declarou nula e sem efeito a transferência da propriedade para os herdeiros de Franco”, após a morte do general em 1975, disse um comunicado do tribunal.

Em 2018, o governo regional da Galiza declarou a propriedade do campo de “valor histórico e cultural”, ordenando à família Franco que a abrisse ao público.

Benito Portela, presidente camarário de Sada, acredita que o prédio deve ser transformado em um centro de resgate da memória histórica da época de Franco.

A luta não acabou

No entanto, Francis Franco, um dos seis netos do falecido general, insistiu que a família iria apelar da decisão do tribunal.

“Isso tudo tem sido um circo. Não podemos obter justiça deste governo comunista socialista. O que quer que façamos, eles levam os tribunais a decidir contra nós. É manipulado ”, disse ele à VOA.

A polícia foi colocada do lado de fora da mansão no mês passado por entre notícias de que a família Franco estava planejando despojar a propriedade de seu conteúdo e havia contratado 50 camiões para limpar a mansão.

A família já havia tentado vender a mansão, colocando-a no mercado por um preço de 9,68 milhões de dólares