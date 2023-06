Escócia: Ex-primeira-ministra presa em conexão com finanças do partido no poder

LONDRES (AP) - A ex-primeira-ministra Nicola Sturgeon, que dominou a política na Escócia por anos, foi presa no domingo pela polícia que investigava as finanças do governante Partido Nacional Escocês pró-independência.

A polícia da Escócia disse que uma mulher de 52 anos foi detida "como suspeita em conexão com a investigação em andamento sobre o financiamento e as finanças do Partido Nacional Escocês".

"A mulher está sob custódia e está sendo interrogada pelos detectives da Polícia da Escócia", disse a força.

A polícia do Reino Unido não nomeia suspeitos até que sejam acusados.

A BBC e outros meios de comunicação identificaram a mulher presa como Sturgeon. O partido não comentou imediatamente.

A polícia escocesa está a investigar como foram gastos 600.000 libras (US$ 745.000) destinados a uma campanha de independência escocesa.

O tesoureiro do partido, Colin Beattie, e o ex-presidente-executivo Peter Murrell foram presos anteriormente e interrogados como parte da investigação. Nenhum dos dois foi acusado.

Murrell é o marido de Sturgeon, e a polícia revistou a casa do casal em Glasgow após sua prisão em abril. Sturgeon renunciou inesperadamente em fevereiro, após oito anos como líder do Partido Nacional Escocês e primeiro ministro do governo semiautônomo da Escócia.

Ela disse que era o momento certo para ela, seu partido e seu país abrirem caminho para outra pessoa.

Sturgeon deixou o cargo em meio a divisões no SNP e com seu principal objectivo – a independência do Reino Unido para a nação de 5,5 milhões de pessoas – não alcançada.

Os eleitores escoceses apoiaram a permanência no Reino Unido num referendo de 2014, que foi anunciado como uma decisão única numa geração.

O partido quer uma nova votação, mas o Supremo Tribunal Suprema do Reino Unido decidiu que a Escócia não pode realizar uma sem o consentimento de Londres. O governo central recusou-se a autorizar outro referendo.

A saída de Sturgeon desencadeou uma disputa pelo futuro do SNP em meio a recriminações sobre a redução de membros do partido e divisões sobre o melhor caminho para a independência.