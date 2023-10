Equatorianos escolhem Presidente num ambiente de violência extrema

No Equador, no final de uma campanha marcada pela violência, os eleitores escolhem neste domingo, 15, o Presidente da República, na segunda volta das eleições antecipadas.



A escolha é entre um herdeiro de um império da banana, Daniel Noboa, e uma advogada, Luisa González, ambos sem experiência no Governo.



As eleições ocorrem num momento em que os equatorianos tornam-se vítimas da violência relacionada com as drogas que eclodiu há cerca de três anos e se intensificou em Agosto, quando um candidato presidencial foi assassinado em plena luz do dia.

A Polícia Nacional contabilizou 3.568 mortes violentas no primeiro semestre de 2023.



O aumento da violência está ligado ao tráfico de cocaína. Os cartéis mexicanos, colombianos e balcânicos criaram raízes no Equador e operam com a ajuda de gangues criminosas locais.

Apelo do Presidente que "fugiu" à impugação

Quem vencer por maioria simples de votos governará apenas nos próximos 15 meses, para completar o mandato do Presidente Guillermo Lasso, que dissolveu a Assembleia Nacional do país em maio, enquanto os legisladores levavam a cabo um processo de impugnação contra ele por corrupção.



Lasso, um ex-banqueiro conservador, manteve um confronto permanente com os legisladores após a sua eleição em 2021 e decidiu não concorrer às eleições antecipadas.

Minutos antes da abertura das urnas, Lasso apelou os equatorianos a que realizem eleições pacíficas e que pensem no que é “melhor para os seus filhos, os seus pais e o país”.

Ele disse que os eleitores têm a sabedoria de “banir a demagogia e o autoritarismo enquanto olham para um amanhã de paz e bem-estar para todos”.



O voto é obrigatório no Equador para pessoas de 18 a 64 anos e quem não cumprir a lei tem de pagar uma multa de cerca de 45 dólares.



As urnas serão encerradas no final da tarde e os resultados são esperados ainda na noite deste domingo.

Os candidatos



Daniel Noboa, de 35 anos de idade, é herdeiro de uma fortuna construída com a principal produção do Equador, a banana.



A sua carreira política começou em 2021 quando conquistou um lugar na Assembleia Nacional e presidiu a Comissão de Desenvolvimento Económico.



Ele abriu uma empresa de organização de eventos aos 18 anos e depois ingressou na Noboa Corp. do seu pai, onde ocupou cargos de gestão nos setores de transporte marítimo, logística e comercial.



Luisa González, de 45 anos de idade, ocupou vários cargos públicos durante a década da Presidência de Rafael Correa, seu mentor, e foi deputada até o passado mês de maio.



Ela era desconhecida da maioria dos eleitores até que o partido de Correa a escolheu como candidata presidencial.



No início da campanha, ela disse que Correa seria seu conselheiro, mas recentemente tentou distanciar-se um pouco, num esforço para cortejar os eleitores que se opõem ao antigo Presidente, que tem um mandato de captura da justiça.