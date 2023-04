Entrevista com Vera Daves: "Angola superou a pior fase de crise"

Mostre mais Show less

Vera Daves, assegura que através do diálogo com organizações multilaterais e programas implementados, Angola conseguiu contornar, em parte, a estagnação de financiamentos e investimentos em todo o mundo, em particular na África Austral.

Numa entrevista à Voz da América, em Washington, Vera Daves aponta que enquanto estuda colocar no mercado mil milhões de dólares em títulos, o Governo está a construir um ambiente de negócios que permitirá o investimento privado, ao mesmo tempo que o Estado se remete cada vez mais ao seu papel regulador.

Daves aborda as políticas para o sector, diz que as contas da Covid-19 e do Estado são transparentes e publicadas e reitera que o combate a corrupção deve ser do topo à base.