Enfermeiros de Luanda dão moratória de 60 dias ao Governo para responder às suas exigências

Os enfermeiros da província angolana de Luanda deram ao Ministério da Saúde uma moratória de 60 dias para satisfazer as reivindicações da classe, durante uma assembleia geral realizada no fim-de-semana.



Responsáveis do Gabinete provincial de Saúde de Luanda terão assumido o compromisso de resolver todos os pendentes do caderno reivindicativo que remonta ao ano de 2021.



Em função dos entendimentos obtidos durante o encontro, os profissionais retomaram os seus postos de trabalho no sábado, 17, depois de uma paralisação de três dias, segundo deu a conhecer o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda.



Afonso Kileba fez saber, entretanto, não estar descartada a retoma da paralisação “por tempo indeterminado”, se a entidade empregadora não cumprir a promessa feita diante dos enfermeiros.

“Solicitamos que se coloquem pessoas certas em lugares certos para se evitar que pessoas não comprometidas com o trabalho e com as responsabilidades que lhes são incumbidas façam parte da liderança do Ministério da Saúde”, defende aquele sindicalista.



A falta de promoção e actualização de categorias, da orçamentação das unidades com capacidade para atender até 300 pacientes por dia, melhores condições de trabalho, o pagamento correcto das horas acrescidas de 48 horas semanais e o pagamento dos subsídios relativos à covid-19, fazem parte do rol de exigências da classe dos enfermeiros de Luanda.

Manuel Varela, director do Gabinete provincial da Saúde de Luanda, garantiu recentemente, à VOA, que as reivindicações apontadas estão a ser atendidas ao abrigo do acordo entre o Ministério da Saúde e o Sindicato Nacional dos Enfermeiros assinado em Novembro de 2022.



"São os mesmos pontos que foram discutidos e resolvidos superiormente", concluiu na altura.



A mais recente greve dos enfermeiros começou no passado dia 13.