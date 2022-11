Enfermeiros angolanos em greve a partir de segunda-feira

O Sindicato Nacional dos Enfermeiros de Angola anunciou o início de uma greve por tempo indeterminado na segunda-feira, 7, como forma de levar o Governo a responder às suas reivindicações.

Entre outras exigências, os enfermerios pedem aumento salarial e melhorias de condições laborais.

Sem resposta do Governo, desde Fevereiro de 2022, a organização comunicou que "a partir das 8:00 do dia 7 de Novembro de 2022, segunda-feira, e até à satisfação dos pontos constantes no caderno reivindicativo, que sejam observados os serviços mínimos com a redução da força de trabalho em 50%".

A nota esclarece que bancos de urgência, salas de parto, blocos operatórios, cuidados intensivos, hemodiálise e internamentos terão os serviços mínimos salvaguardados, mas os serviços de consultas externas e ambulatório serão encerrados em todo o país.

O Governo ainda não se pronunciou.