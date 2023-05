ENDIAMA nega dever dinheiro a ex-trabalhadores mas estes dizem que isso não é verdade

A companhia de diamantes angolana ENDIAMA rejeitou acusações de antigos trabalhadores de que dinheiro que lhes é devido não foi pago.

A chefe do Contencioso da Direcção jurídica da ENDIAMA esclarece que todos os trabalhadores antigos da empresa já receberam tudo que tinham, como dívida mas os ex trabalhadores dizem que a ENDIAMA está a mentir...



Este é um litígio que começou em 1992 com a guerra que eclodiu no País, a companhia de diamantes nas Lundas encerrou e mandou para o desemprego todos os trabalhadores.

Em 2002 foi reaberta a companhia e cerca de 5 mil ex trabalhadores da ENDIAMA na bacia do Cuango na Lunda Norte nunca mais foram reintegrados.

Segundo os ex trabalhadores houve acordos entre eles e a direcção da empresa e ficou lavrado que seriam indemnizados, e passados para a reforma uns, e outros com idade activa seriam reintegrados nas minas da companhia que iam sendo abertas na Lunda, isto em 2002. Os antigos efectivos acusam a ENDIAMA de não honrar com os compromissos até agora mas, a direcção da empresa por sua vez esclarece pela sua chefe do Departamento de Contencioso Marta Pinto que já não há mais trabalhador nenhum no Cuango que não recebeu o que devia, mediante um acordo extra judicial.

"Este acordo foi celebrado livremente pelas partes, os trabalhadores foram indemnizados e voluntariamente publicaram termos de Quitação, para este efeito, todos foram inscritos na Segurança Social do qual a ENDIAMA teve uma dívida de quase 4 biliões de cuanzas, foi pago, e os colegas inseridos e inscritos no INSS e muitos deverão estar a receber já a reform”, disse.

“Quanto aos trabalhadores com idade activa a ENDIAMA começou a reenquadrar nos diversos projectos que foram sendo abertos, não sei o que eles reclamam se tudo foi acordado a ENDIAMA pagou e estou a falar dos trabalhadores do Cuango", acrescentou Marta Pinto que disse ainda que "nós antes de fazer este trabalho fizemos o cadastramento, temos trabalhado directamente com este pessoal, da lista que temos é que vão sendo enquadrados e são listas antigas"

Nós perguntamos à directora da ENDIAMA se se estava a referir dos mesmos trabalhadores ou haveria outras diferentes.

...

"Aquilo que lhes era devido já foi pago", reiterou



Nós falamos com o porta voz dos antigos efectivos da ENDIAMA no Cuango na Lunda-Norte Antônio Alfredo garante que a direcção da ENDIAMA está a faltar à verdade.

"A Doutora Marta mentiu, ela a Doutora Catarina, Doutor Osvaldo Van-Dunem eles é quem comeram o nosso dinheiro”, disse.

“A ENDIAMA fez o cadastramento em Viana em Luanda, onde nunca houve minas da empresa, as minas estão aqui na Lunda, esta lista feita em Viana nunca foram trabalhadores da ENDIAMA, nós temos todos estes dados aqui em Cafunfo, e é muito fácil resolver isso

eles que venham nos desmentir aqui em Cafunfo", acrescentou

Os ex trabalhadores da ENDIAMA ameaçam mesmo caso não se resolva o problema manifestarem diante das minas no Cuango.