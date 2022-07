Angola: Descoberto maior diamante dos últimos 300 anos

Em Angola, a empresa mineira Lucapa Diamond Company diz que descobriu um diamante rosa puro numa mina, que pode ser o maior nos últimos 300 anos.



Ao diamante foi dado o nome Rosa do Lulo. Tem 170 quilates. Foi encontrado na mina do Lulo, no nordeste do país.



"Este recorde e espetacular de diamante cor-de-rosa de Lulo continua a mostrar que Angola é um actor importante no panorama mundial da extração de diamantes", disse o ministro dos Recursos Minerais angolano, Diamantino Azevedo.



A pedra será vendida em leilões internacionais, devendo atingir um preço extremamente elevado.