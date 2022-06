Emmanuel Macron procura maioria com coligação "Ensemble!" em eleição renhida

Os franceses votam para o Parlamento neste domingo, 19, na segunda volta das eleições legislativas, com o Presidente Emmanuel Macron a apostar tudo no seu partido “A República em Marcha” e na coligação que o suporta "Ensemble!" (Juntos! em francês) para conseguir uma maioria, depois dele ter sido reeleito em Abril para um novo mandato.



O Presidente enfrenta uma esquerda unida, através da coligação Nova União Popular Ecológica e Social (NUPES), embora nenhuma sondagem tenha dado à coligação uma maioria.

Na sexta-feira, 18, uma sondagem publicada pelo instituto Ipsos Steria para a France Télévisions, apontou que a coligação que apoia Macron poderá conseguir entre 265 e 305 deputados, a NUPES entre 140 e 180, o partido de centro-direita Republicanos, entre 60 e 80, e a União Nacional, de Marine Le Pen, com entre 20 e 50 deputados.

São necessários 289 deputados para a maioria absoluta na Assembleia.

No domingo passado, na primeira volta, Juntos! Consegiu cerca de 20 mil votos a mais do que a NUPES, enquanto a União Nacional ficou em terceiro lugar, com 18,68% dos votos, seguida dos Republicanos, com 10,42%.

Na primeira volta, foram eleitos cinco deputados -quatro da NUPES e um da coligação Juntos! -por terem obtido mais 50% e o voto de pelo menos 12,5% dos cidadãos recenseados nos cadernos eleitorais.

Os resultados devem ser conhecidos ainda hoje.