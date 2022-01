Embaixador americano em Moçambique despede-se de Nyusi 

O Embaixador dos EUA em Moçambique, Dennis W. Hearne, manteve, neste 4a feira (19) um encontro de despedida com o Presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, no qual foi abordada a cooperação

Os dois falaram do período de “estadia do Embaixador, nos últimos três anos, e reflectiram sobre a relação entre os EUA e Moçambique, que está mais forte do que nunca”, lê-se numa nota publicada no Facebook da embaixada.

A mesma refere que “conversaram sobre as várias áreas de assistência do Governo americano, com a luta contra o extremismo violento e a pandemia global da Covid-19 como as principais”.

Falando a jornalistas após o encontro, Hearne fez referência ao esforço na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado.

Citado pelo diário “O País”, de Maputo, Hearne disse que Moçambique deve “consolidar a sua capacidade para lidar com este tipo de ameaças”.

Em relação à exploração de gás em Cabo Delgado, o diplomata disse que "os projectos vão avançar e têm muito potencial para beneficiar os moçambicanos, não só em Cabo Delgado, mas no geral”.

Na nota do Facebook, a embaixada “reitera o seu compromisso em prestar assistência a Moçambique, bem como fortalecer os laços de amizade que unem nossos dois países”.