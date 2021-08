Americanos formam elementos das Forças Armadas Moçambicanas

As Forças de Operações Especiais americanas irão treinar com mais de 100 comandantes e guardas-florestais moçambicanos para melhorar as capacidades no campo de batalha.

Tal faz parte do segundo programa militar de Formação Conjunta de Intercâmbio Combinado (JCET), lançado, nesta semana, pelos dois países.

Uma nota da Embaixada dos Estados Unidos em Maputo diz que, além da capacitação, o exercício JCET do Departamento de Defesa dos E.U.A. irá reforçar as crescentes relações entre os Estados Unidos da América e a República de Moçambique.

"Este programa de treinamento duplicou em apenas quatro meses, prova de que os Estados Unidos estão empenhados na capacitação das forças armadas moçambicanas", disse o Embaixador americano em Moçambique, Dennis W. Hearne.

Ele acrescentou que "em toda a nossa assistência à segurança, os Estados Unidos dão prioridade ao respeito pelos direitos humanos e à protecção dos civis".

Como parte do mesmo processo, o Governo dos E.U.A. irá fornecer também equipamento médico e de comunicações a essas unidades treinadas.