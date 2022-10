Em mais um revés para a Rússia, Ucrânia recaptura cidade de Lyman

A Ucrânia disse hoje que as suas forças assumiram controlo total da cidade de Lyman, o centro de logística no leste do país dentro de território que o presidente russo Vladimir Putin anexou na semana passada.

“Lyman está totalmente libertada”, disse o president ucaniano Volodomyr Zelensky num video colocado no Telegram.

A Rússia não fez qualquer comentário mas no sábado disse que as suas tropas se estavam a retirar da zona por recear que as suas forças estavam prestes a ser totalmente cercadas.

A Rússia tinha capturado Lyman em Maio e usava a cidade como um centro de logística e transporte para as suas operações a norte da região de Donetsk.

A perda da Lyman é a maior derrota da Rússia no campo de batalha desde que forças ucranianas avançaram pela região de Kharkiv no nordeste do país forçando a retirada das forças russas nessa região para a fronteira.

Serhiy Haidai, governador da região de Luhansk que faz fronteira com a região de Donetsk disse que a Reconquista de Lyman dá à Ucrânia a possibilidade de recapturar território perdido na sua região.

O ministério de defesa britânico que emite avaliações diárias da guerra disse no Twitter que as forças russas em retirada de Lyman “provávelmente sofreram baixas pesadas quando se retiravam ao longo da única estrada para fora da cidade ainda controlada pelas forças russas”.

O Secretário Geral da NATO Jens Stoltenberg disse que captura de Lyman indica que os ucranianos têm a capacidade de forçar a Rússia a retirar-se, acrescentando que o melhor método de enfrentar a anexação decretada pela Rússia é continuar a apoiar o governo de Kyiv.

O Parlamento russo deverá segunda feira iniciar o processo formal de anexação do território ucraniano anunciado pelo presidente Vladimir Putin na semana passada