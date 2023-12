2023 em Angola: Aumento exponencial do custo de vida, processo de impugnação e visita do PR à Casa Branca

Em tempo de retrospetiva do ano de 2023, os angolanos apontam a economia e como os bolsos dos cidadãos foram afetados, depois de o Governo ter decidir retirar os subsídios do combustível, mais concretamente o da gasolina, fazendo aumenta o preço da gasolina de 165 kwanzas o litro para para 300 kwanzas, um aumento na ordem de quase 80 por cento,

O plano visava introduzir cartões de abastecimento aos taxistas para que continuassem a abastecer os carros ao preço antigo, mas não deu muito certo.

O encontro entre o Presidente João Lourenço e o seu homólogo dos Estados Unidos em Washington, neste mês, também foi um dos pontos altos neste ano que está prestes a terminar.

A retirada dos subsidios do combustível provocou a subida dos preços dos bens e serviços, tornou muito mais cara a vida do angolano.

Na sequência o Presidente da República exonera o ministro para Coordenação Económica da Presidência da República e coloca em seu lugar José de Lima Massano que se encontrava à frente do Banco Nacional de Angola.

Passados seis meses, a situação não se alterou.

O dolar, a principal referência da moeda nacional, passou de 400 para quase mil kwanzas ao câmbio do dia, os preços dos principais alimentos dispararam ainda mais, o angolano ficou mais pobre.

Demoçlições de casas e crise na justiça

Noutro setor, o Governo voltou às demolições de casas de cidadãos ,que segundo o Executivo, foram construídas em zonas não autorizadas, as vítimas dizem o contrário, como nos arredores do novo aeroporto de Luanda e principalmente no Zango em Viana.



O habitual discurso sobre o estado da nação do Presidente da República levou João Lourenço ao Parlamento e em quase três horas acenou para uns a esperança em dias melhores, mas para outros foi o mesmo de sempre.

No fim do discurso, deputados da oposição, chamaram o chefe de Estado de ditador e, pela primeira vez na história de Angola, um pedido de processo de destituição do Presidente em funções foi levado ao Parlamento.



Também foram destaques em 2023 os chamados "escândalos" na justiça de Angola.

Dois dos tribunais superiores foram abalados com denúncias e indícios de casos de corrupção, em que os envolvidos foram os presidentes do Tribunal Supremo e do do Tribunal de Contas.

Política externa em foco

A sorte não foi a mesma: Exalgina Gamboa, do Tribunal de Contas perdeu o cargo com um convite para se retirar, mas Joel Leonardo, do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial mantém-se de pedra e cal.

Na política externa, o ano ficou marcado pelas visitas a Luanda do chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, e do o secretário norte americano da defesa Lloyd Austin.

O ponto alto foi a visita de João Lourenço a Washington, onde foi recebido no salão oval da Casa Branca pelo Presidente americano, Joe Biden, que anunciou uma série de investimentos e políticas para Angola.