Elon Musk cancela suspensão de jornalistas do Twitter

Elon Musk, dono do Twitter, twitou na manhã de sábado, 17 de Dezembro, que os perfis dos jornalistas que foram suspensos no final da quinta-feira serão reintegrados.



Muitos das contas, incluindo a do Correspondente Nacional Chefe da Voz da América, Steve Herman, foram reactivadas pouco depois do tweet de Musk, embora nem todas tenham sido restaurados.



Musk disse ter suspenso as contas porque os jornalistas estavam a revelar informações sobre a localização do seu jacto privado, o que, segundo ele, levou a que um perseguidor assediasse um dos seus filhos.

No entanto, nenhum dos jornalistas, embora tivessem reportado sobre Musk e seu encerramento da conta @elonjet, tinham twitado informação de localização do seu avião, que em todo o caso está disponível publicamente noutros sites online.



As suspensões suscitaram uma onda de preocupação por parte de outros jornalistas, grupos de direitos e organizações internacionais.



O porta-voz das Nações Unidas, Stephane Dujarric, disse sexta-feira: "A medida estabelece um precedente perigoso numa altura em que jornalistas de todo o mundo enfrentam censura, ameaças físicas, e ainda pior". Ele acrescentou que a ONU estava "muito perturbada com as suspensões arbitrárias".

A União Europeia também se mostrou preocupada com as suspensões. A partir da sua própria conta no Twitter, a Vice-Presidente da Comissão Europeia para os Valores e Transparência Věra Jourová escreveu que as suspensões eram preocupantes e notou: "A Lei dos Serviços Digitais da UE exige o respeito pela liberdade dos media e pelos direitos fundamentais. Isto é reforçado pela nossa Lei da Liberdade dos Meios de Comunicação Social".



Ela disse que Musk deveria estar ciente disso. "Há linhas vermelhas", disse ela, "e sanções também".



O Comité para a Protecção dos Jornalistas também manifestou a sua preocupação, dizendo que se os jornalistas fossem suspensos como retaliação pelo seu trabalho, "isto seria uma grave violação do direito dos jornalistas a reportarem notícias sem medo ou represálias".



Frederike Kaltheunet, directora de tecnologia e direitos humanos da Human Rights Watch, afirmou numa declaração na sexta-feira que a remoção das contas é difícil de defender com base apenas em preocupações sobre privacidade ou segurança".

"Os dados de voo estão publicamente disponíveis noutros locais e Musk é uma figura pública cujas empresas e ligações governamentais são do interesse público. Se os controladores de voo revelarem a sua localização, são informações que sempre foram acessíveis ao público e qualquer risco para a sua segurança não provém dos tweets das pessoas", disse Frederike Kaltheunet.



A partir da sua conta oficial no Twitter, a Presidente Nacional da Sociedade de Jornalistas Profissionais Claire Regan expressou preocupação com as suspensões, dizendo que estas vão "contra a promessa do Musk de defender a liberdade de expressão na plataforma. Continuaremos a acompanhar a situação e a defender o jornalismo e a liberdade de expressão em todas as plataformas".



A VOA respondeu à suspensão da conta de Herman, dizendo: "O Sr. Herman é um repórter experiente que defende os mais elevados padrões jornalísticos e utiliza a plataforma da rede social como instrumento de recolha de notícias e de trabalho em rede. O Sr. Herman não recebeu qualquer informação do Twitter sobre a razão pela qual a sua conta foi suspensa. Como Correspondente Nacional Principal, o Sr. Herman cobre notícias internacionais e nacionais e esta suspensão impede a sua capacidade de desempenhar as suas funções como jornalista".



Musk conduziu sondagens no Twitter para determinar se e quando as contas dos jornalistas deveriam ser restauradas. Cerca de 59% dos inquiridos queriam que as contas fossem reactivadas imediatamente. Musk twitou os resultados, dizendo "o povo falou".



Musk também twitou no início do sábado que o Twitter Spaces estava de novo a funcionar. Spaces, uma função de conversação áudio em grupo, encerrou pouco depois de Musk ter saído de uma conversa com jornalistas que estavam a discutir a sua suspensão das contas dos seus colegas.