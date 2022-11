Como as mudanças no Twitter estão a ter impacto em África?

Desde que Elon Musk fechou seu acordo de 44 biliões de dólares para comprar o Twitter no mês passado, aumentaram as preocupações sobre as implicações para África em meio a mudanças disruptivas que incluem rescisões em massa e planos para uma taxa de verificação mensal que pode dificultar a localização de informações confiáveis.



O bilionário CEO da Tesla, que citou a proteção da liberdade de expressão contra a "cultura do cancelamento" como um dos principais motivos para a compra do Twitter, enfrenta duras críticas desde que adquiriu a rede social.



Muitos questionam a revisão iminente das práticas de moderação de conteúdo e a demissão de milhares de funcionários, incluindo funcionários do Twitter no Gana.



Fontes que falaram com a VOA sob condição de anonimato disseram que os trabalhadores da sede do Twitter na África em Acra foram demitidos apenas alguns dias depois do seu escritório ter aberto oficialmente pela primeira vez a 1 de novembro. O Twitter anunciou a sua intenção de estabelecer uma presença africana no ano passado sob a liderança do ex-CEO Jack Dorsey.



O Twitter não respondeu aos pedidos de comentários da VOA.



Musk defendeu a medida, twittando que "infelizmente não há escolha quando a empresa está a perder mais de 4 milhões de dólares por dia" e os afetados receberiam três meses de indemnização.



Não está claro se todos os funcionários do Twitter em Gana receberão o mesmo benefício.



O Twitter anunciou na semana passada que os usuários em breve terão que pagar $7,99 por mês pela verificação – um recurso que anteriormente era gratuito para figuras notáveis que passaram por um processo de verificação.



Mas o lançamento da assinatura opcional do Twitter Blue foi adiado até depois das eleições de meio de mandato dos EUA na terça-feira devido a preocupações com “representações".



Musk classificou a marca de seleção azul renovada como o fim do “atual sistema de senhores e camponeses” e disse que “democratizará o jornalismo e fortalecerá a voz do povo”.

Phiwokuhle Mnyandu, professor de Estudos Africanos na Howard University em Washington, disse à VOA que o Twitter pode atingir esse objetivo, particularmente num "país de renda média como a África do Sul”, onde “8 dólares americanos são cerca de 140 rands – esse é o preço de um hambúrguer no centro de Joanesburgo".



Outros dizem que a disparidade passará daqueles que lutam para se tornar famosos para pessoas que não podem pagar.



"Não será nivelado no sentido de que serão apenas os que terão, que se inscreverão, enquanto os que não tiverem, não serão (verificados)" apoiando "a afirmação que existe há muito tempo de que o Twitter é apenas para as elites e aqueles que têm muito dinheiro", disse Onishias Maamba, editor de notícias da estação de rádio Kwithu FM 93.3 em Lusaka, Zâmbia.



Os utilizadores inundaram o Twitter com reclamações sobre a taxa, especialmente jornalistas.



“Não posso gastar 8 dólares por mês apenas para compartilhar informações. Posso compartilhar informações sem uma conta verificada", disse o jornalista freelancer Privilege Musvanhiri, do Zimbabwe, falando à VOA.



As preocupações com a possível disseminação de desinformação e contas falsas na plataforma também aumentaram.



Yoel Roth, chefe de segurança e integridade do Twitter, reconheceu na segunda-feira que o processo de verificação tem sido "complicado" há anos e disse que apoia a transformação da marca azul para sinalizar "autenticidade (você é quem você diz que é)" em vez de "notabilidade (você é "importante" por algum padrão)."

Em uma aparente tentativa de satisfazer ambos os lados, a executiva de produto Esther Crawford disse na terça-feira que o Twitter lançaria um novo selo "Oficial" gratuito para figuras proeminentes que fossem "verificadas como oficiais", enquanto outras ainda estariam livres para comprar as marcas azuis.



Um dia antes, Roth havia twittado que o Twitter Blue seria adiado para depois do dia das eleições nos EUA devido aos "riscos de se passar por funcionários públicos”.



Na quarta-feira, alguns utilizadores cujos perfis exibiam a nova marca cinza notaram que a marca havia desaparecido antes de Musk twittar que ele havia "morto", revertendo o curso de volta para a marca azul paga que ele disse "será o grande nivelador”.



A confusão provocou uma enxurrada de perguntas no Twitter, com muitos se perguntando sobre o futuro da plataforma.



"Por favor, note que o Twitter fará muitas coisas idiotas nos próximos meses", twittou Musk, prometendo continuar tentando e evoluindo.



Redes sociais alternativas, como o Mastodon, receberam maior atenção à medida que o Twitter tenta tornar-se lucrativo, mantendo seus utilizadoress.



O co-fundador do Twitter, Jack Dorsey, anunciou que a Bluesky Social está em teste beta e será lançado em breve.

*Artigo original de Leah Seyoum