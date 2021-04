'Eles não estão a dormir': receios sobre o próximo passo dos jihadistas moçambicanos

A 24 de Março, militantes ligados ao estado islâmico lançaram um ataque estratégico e coordenado a Palma que sobrecarregou as forças de segurança e levou o gigante francês da energia Total a abandonar um projecto de gás nas proximidades.

Dezenas de pessoas foram mortas e milhares deslocadas por uma rusga considerada um dos piores actos de militância islâmica na África Austral.

Especula-se agora o que esperar dos insurgentes impulsionados pelo último assalto, durante o qual conseguiram novas provisões e munições.

O que é certo é que vai haver outro grande ataque", alertou o investigador do Instituto de Estudos de Segurança Martin Ewi na África do Sul.

Analistas e fontes de segurança lançam avisos em torno da capital provincial Pemba, uma cidade portuária com cerca de 150.000 habitantes a cerca de 400 quilómetros a sul de Palma.

Mas as cidades e aldeias vizinhas também estão expostas, incluindo as que fazem fronteira com o sul da Tanzânia - já a braços com os seus próprios jihadistas e com um alastramento da insurreição de Moçambique.

"Pemba é aquela de que todos têm medo, mas é realmente impossível dizer onde vão atacar a seguir", disse o especialista do Crisis Group Africa, Dino Mahtani.

Funcionários do governo moçambicano afirmam que Palma está sob controlo governamental.

Vácuo de segurança

Mas a partida na semana passada da empresa militar privada sul-africana Dyck Advisory Group (DAG) - contratada por Moçambique para ajudar a combater a insurreição - alimentou a preocupação sobre a capacidade do exército de se defender a si próprio enquanto o governo considera novos contratos.

"Haverá um vazio de segurança em Cabo Delgado este mês, se não mais tempo", segundo um relatório da empresa especializada de inteligência Pangea-Risk na semana passada.

"Devem também ser esperados novos ataques a Palma", advertiu, bem como uma potencial ataque à aldeia de Quitunda, perto do local de exploração de gás da Total, em torno da qual milhares de residentes deslocados de Palma procuraram refúgio.

Os jihadistas de Cabo Delgado causaram estragos em toda a província de maioria muçulmana durante mais de três anos, numa tentativa de estabelecer um califado islâmico.

Conhecido como Ahlu Sunna Wal Jammah, o obscuro grupo escalou os ataques no ano passado, nomeadamente com a captura da principal cidade portuária de Mocimboa da Praia em Agosto.

Houve uma pausa na violência no final de 2020 e durante os primeiros meses de 2021, quando fortes chuvas dificultaram o funcionamento dos militantes e permitiram que o exército intensificasse os esforços de contra-insurgência.

"Durante a estação das chuvas destruímos as suas infra-estruturas", disse o proprietário do DAG, Lionel Dyck.

"Era bastante óbvio que haveria alguma reacção naquilo a que agora se chama a época de combates, uma vez que a chuva pára e tudo seca".

Os insurgentes “não estão a dormir”

Os analistas acreditam que os rebeldes estão a usar Mocimboa como base de encenação para planear e lançar ataques.

"Estes tipos não estão a dormir", disse Ewi. "Todos os dias pensam em como, onde e o que atacar".

As forças militares estão a ser mobilizadas para proteger Pemba, que é um centro de governação, bem como uma base para organizações de ajuda e serviços logísticos de exploração de gás.

Os rebeldes disfarçados de civis foram apanhados em barcos dos residentes deslocados de Palma que chegam a Pemba, dizem os analistas, sugerindo que os militantes podem já ter passado pela cidade.

Pemba é um "alvo altamente aspiracional", disse Pangea-Risk, notando o seu aeroporto da cidade e o porto comercial do Oceano Índico.

Mas a concentração das forças de segurança em Pemba "deixaria outras partes da província desprotegidas", advertiu o grupo, particularmente Palma e as regiões mineiras ocidentais.

Poderosa inteligência"

O exército de Moçambique está entretanto a lutar para recuperar terreno numa província remota onde a pobreza e o desemprego têm alimentado as queixas locais.

"Não fazem ideia do que estão a fazer", disse uma fonte de segurança privada que não desejava ser identificada.

"As pessoas começaram a sair de Pemba", acrescentou ele. "Pessoas importantes enviaram as suas famílias para (a capital) Maputo".

O Presidente Filipe Nyusi disse na semana passada que todos os militantes tinham sido "perseguidos" de Palma - uma afirmação que pouco pouco impacto para tranquilizar os observadores.

"O governo reclama a vitória... sem saber para onde foi o inimigo", disse Ewi, acrescentando que os militantes tinham provavelmente adquirido conhecimentos sobre a instalação e as tácticas do exército durante o ataque a Palma.

Ainda podem voltar e assumir o controlo de Palma", advertiu ele.

Também há relatos de tropas e habitantes locais a colaborar com os militantes.

"Estão a danificar a economia informal e a comprar apoio, visando aqueles que são economicamente vulneráveis", disse Mahtani.

"Eles também têm uma rede de inteligência muito poderosa", acrescentou ele. "Incluindo a obtenção de informação saída do dentro dos serviços de segurança".

O governo está alegadamente a considerar novas empresas militares privadas para substituir a DAG, cujo contrato terminou a 6 de Abril.

Também é provável que nos próximos meses sejam destacados conselheiros militares e forças especiais estrangeiras.

"É necessária uma força combinada de tropas terrestres cobertas por um bom apoio aéreo", disse Dyck.

"Não sou sanguinário quanto ao futuro até que isso seja posto em prática".

.