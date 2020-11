Eleições Americanas 2020: contagem prossegue em 8 Estados

O candidato pelo partido democrata Joe Biden ganhou pequena vantagem sobre o Presidente Donald Trump na Geórgia e na Pensilvânia, enquanto prossegue esta sexta-feira a contagem dos votos.

A campanha de Trump continua a contestar os resultados, no entanto, dizendo hoje em comunicado que "esta eleição não acabou", e alegando que o presidente acabará vencendo após recontagens esperadas em disputas estaduais.

A campanha de Trump também apresentou contestações legais sobre alegações infundadas de fraude eleitoral e irregularidades. Biden atualmente lidera no voto popular, bem como na contagem do Colégio Eleitoral, 253-214, com uma maioria de 270 necessária para reivindicar a Presidência por um mandato de quatro anos.

CONTAGEM EM CURSO...

ARIZONA (Votos Eleitorais-11): Biden continua à frente; na noite de quinta-feira havia cerca de 285.000 votos para contar até ao final do dia, a secretária de Estado Katie Hobbs disse sobre a contagem de votos que os funcionários terão uma "imagem muito mais clara de onde as coisas estão" na disputa presidencial na sexta-feira à noite.

GEÓRGIA (Votos Eleitorais-16): Biden passou à frente de Trump na Geórgia na manhã de sexta-feira com base nos boletins de voto enviados por correio em áreas democráticas, como as cidades de Atlanta e Filadélfia. A disputa está muito acirrada e provavelmente desencadeará uma recontagem automática dos votos de acordo com as regras estaduais.

NEVADA (Votos Eleitorais-6): A contagem dos votos deve continuar por mais alguns dias. O democrata Joe Biden lidera por mais de 11.000 votos sobre o Presidente Donald Trump, com mais de 1,2 milhão de votos contados. As autoridades eleitorais contarão os boletins de voto recebidos pelo correio até 10 de novembro, contanto que tenham sido postadas até 3 de novembro.

CAROLINA DO NORTE (Votos Eleitorais-15): A corrida continua muito apertada. Trump manteve a liderança inicial, mas autoridades estaduais disseram que ainda tinham dezenas de milhares de votos para contar. Além disso, desde que os boletins de voto sejam postados até ao dia da eleição, os funcionários eleitorais estaduais têm até 12 de novembro para os contar.

PENSILVÂNIA (Votos Eleitorais-20): Na Pensilvânia, Biden ultrapassou Trump por 5.587 votos na sexta-feira de manhã, enquanto os oficiais continuam a contar um grande número de votos de pessoas que não puderam deslocar-se à secção de voto.

ALASCA (Votos Eleitorais-3): O Presidente Trump lidera contagem no estado, mas ainda há 190.000 votos a serem contados e a contagem final não será anunciada até 10 de novembro.